https://sputnikarabic.ae/20231229/استسلام-أكثر-من-40-مقاتلا-أوكرانيا-خلال-أسبوع-1084553562.html
استسلام أكثر من 40 مقاتلا أوكرانيا خلال أسبوع
استسلام أكثر من 40 مقاتلا أوكرانيا خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استسلام 43 جنديًا أوكرانيًا، خلال الأسبوع الماضي، 22 منهم على محور كوبيانسك. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T11:20+0000
2023-12-29T11:20+0000
2023-12-29T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية والمتعلق بسير العملية العسكرية الخاصة: "في غضون أسبوع، استسلم 43 عسكريا أوكرانيًا، 22 منهم على محور كوبيانسك".وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، بقيام الطيران والدفاع الجوي الروسي بإسقاط 10 طائرات أوكرانية وطائرتي هليكوبتر في أسبوع.وأشارت الدفاع إلى أنه تم اعتراض 33 صاروخًا من أنظمة هيمارس وأوراغان المتعددة، وأربعة صواريخ مضادة للرادار، وقنبلة جوية موجهة من جدام، وصاروخ نبتون المضاد للسفن، و251 طائرة من دون طيار.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/القوات-الروسية-تسقط-10-مقاتلات-ومروحيتين-أوكرانيتين-خلال-أسبوع-1084553649.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
استسلام أكثر من 40 مقاتلا أوكرانيا خلال أسبوع
11:20 GMT 29.12.2023 (تم التحديث: 11:30 GMT 29.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استسلام 43 جنديًا أوكرانيًا، خلال الأسبوع الماضي، 22 منهم على محور كوبيانسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية والمتعلق بسير العملية العسكرية الخاصة: "في غضون أسبوع، استسلم 43 عسكريا أوكرانيًا، 22 منهم على محور كوبيانسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، بقيام الطيران والدفاع الجوي الروسي بإسقاط 10 طائرات أوكرانية وطائرتي هليكوبتر في أسبوع.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) إلى 29 ديسمبر، أسقط الطيران والدفاع الجوي 10 طائرات معادية وطائرتي هليكوبتر في أسبوع، بما في ذلك واحدة ميغ-29، وثلاثة سو-27، وثلاثة سو-24، وثلاثة سو-25، فضلا عن اثنين من طائرات الهليكوبتر مي-8 من سلاح الجو الأوكراني".
وأشارت الدفاع إلى أنه تم اعتراض 33 صاروخًا من أنظمة هيمارس وأوراغان المتعددة، وأربعة صواريخ مضادة للرادار، وقنبلة جوية موجهة من جدام، وصاروخ نبتون المضاد للسفن، و251 طائرة من دون طيار.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.