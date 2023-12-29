https://sputnikarabic.ae/20231229/استسلام-أكثر-من-40-مقاتلا-أوكرانيا-خلال-أسبوع-1084553562.html

استسلام أكثر من 40 مقاتلا أوكرانيا خلال أسبوع

استسلام أكثر من 40 مقاتلا أوكرانيا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استسلام 43 جنديًا أوكرانيًا، خلال الأسبوع الماضي، 22 منهم على محور كوبيانسك. 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T11:20+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان الدفاع الروسية والمتعلق بسير العملية العسكرية الخاصة: "في غضون أسبوع، استسلم 43 عسكريا أوكرانيًا، 22 منهم على محور كوبيانسك".وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، بقيام الطيران والدفاع الجوي الروسي بإسقاط 10 طائرات أوكرانية وطائرتي هليكوبتر في أسبوع.وأشارت الدفاع إلى أنه تم اعتراض 33 صاروخًا من أنظمة هيمارس وأوراغان المتعددة، وأربعة صواريخ مضادة للرادار، وقنبلة جوية موجهة من جدام، وصاروخ نبتون المضاد للسفن، و251 طائرة من دون طيار.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231229/القوات-الروسية-تسقط-10-مقاتلات-ومروحيتين-أوكرانيتين-خلال-أسبوع-1084553649.html

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