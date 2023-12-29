https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك-1084543652.html

الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة كورسك الروسية. 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T05:05+0000

2023-12-29T05:05+0000

2023-12-29T05:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

العالم

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وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها: "أُحبطت اليوم محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وفي وقت سابق، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، صباح يوم أمس الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأسود قرب المدينة.وقال رازفوجاييف، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق البحر، ووفقا للمعلومات الأولية، جرى تدمير طائرة مسيرة واحدة، ولم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية في الوقت الحالي، بحسب معلومات خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية بطائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-بالقرب-من-سيفاستوبول-1084511846.html

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