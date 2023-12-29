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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك-1084543652.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة كورسك الروسية. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T05:05+0000
2023-12-29T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها: "أُحبطت اليوم محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وفي وقت سابق، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، صباح يوم أمس الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأسود قرب المدينة.وقال رازفوجاييف، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق البحر، ووفقا للمعلومات الأولية، جرى تدمير طائرة مسيرة واحدة، ولم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية في الوقت الحالي، بحسب معلومات خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية بطائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-فوق-البحر-الأسود-بالقرب-من-سيفاستوبول-1084511846.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم
روسيا, رصد عسكري, العالم

الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

05:05 GMT 29.12.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة كورسك الروسية.
وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها: "أُحبطت اليوم محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة من دون طيار أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وفي وقت سابق، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، صباح يوم أمس الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأسود قرب المدينة.
وقال رازفوجاييف، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق البحر، ووفقا للمعلومات الأولية، جرى تدمير طائرة مسيرة واحدة، ولم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية في الوقت الحالي، بحسب معلومات خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول
27 ديسمبر, 22:27 GMT
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية بطائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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