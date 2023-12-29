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الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك -عاجل
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-5-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-بريانسك--عاجل-1084564765.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك -عاجل
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك -عاجل
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 5 طائرات مسيرة فوق المقاطعة. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T22:07+0000
2023-12-29T22:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام"، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 5 طائرات مسيرة فوق المقاطعة، موضحا أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار بحسب البيانات الأولية.كانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت ليل الجمعة/السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-يدمر-13-صاروخا-فوق-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1084564460.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك -عاجل

22:07 GMT 29.12.2023 (تم التحديث: 22:08 GMT 29.12.2023)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 5 طائرات مسيرة فوق المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام"، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 5 طائرات مسيرة فوق المقاطعة، موضحا أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار بحسب البيانات الأولية.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت ليل الجمعة/السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي يدمر 13 صاروخا فوق مقاطعة بيلغورود
21:30 GMT
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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