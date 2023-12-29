https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-5-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-بريانسك--عاجل-1084564765.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك -عاجل
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك -عاجل
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 5 طائرات مسيرة فوق المقاطعة. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T22:07+0000
2023-12-29T22:07+0000
2023-12-29T22:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام"، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 5 طائرات مسيرة فوق المقاطعة، موضحا أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار بحسب البيانات الأولية.كانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت ليل الجمعة/السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-يدمر-13-صاروخا-فوق-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1084564460.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك -عاجل
22:07 GMT 29.12.2023 (تم التحديث: 22:08 GMT 29.12.2023)
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 5 طائرات مسيرة فوق المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام"، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 5 طائرات مسيرة فوق المقاطعة، موضحا أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار بحسب البيانات الأولية.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت ليل الجمعة/السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.