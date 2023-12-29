https://sputnikarabic.ae/20231229/الصين-تعلق-على-أنباء-مشاركتها-في-اجتماع-سري-حول-صيغة-زيلينسكي-1084547937.html
الصين تعلق على أنباء مشاركتها في اجتماع سري حول "صيغة زيلينسكي"
الصين تعلق على أنباء مشاركتها في اجتماع سري حول "صيغة زيلينسكي"
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن "بكين ستواصل المساهمة بجهودها في سبل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية". 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T08:22+0000
2023-12-29T08:22+0000
2023-12-29T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضافت نينغ، في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال يتعلق بمشاركة الصين في الاجتماع السري حول "صيغة زيلينسكي" (صيغة السلام)، أن "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح للغاية، ولقد التزمنا دائما بلعب دور بناء في وقف إطلاق النار والتسوية السياسية للأزمة، وسنواصل أيضا تحفيز المفاوضات بطرقنا الخاصة لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية مبكرة".وفي 29 مارس 2022، عُقدت الجولة التالية في إسطنبول، عندما تلقت موسكو لأول مرة من كييف مبادئ اتفاق مستقبلي محتمل مسجل على الورق، وتضمن الاتفاق التزامات بشأن الوضع المحايد وعدم الانحياز وعدم نشر أسلحة عسكرية أجنبية، بما في ذلك الأسلحة النووية، على أراضيها. وإثر ذلك تم سحب القوات الروسية من محوري كييف وتشرنيغوف، ليتم بعدها تجميد المفاوضات حول التسوية بالكامل.وسبق أن أشارت موسكو مرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا على الدخول في عملية تفاوض مع موسكو على المستوى التشريعي.
https://sputnikarabic.ae/20231228/بث-مباشر-للقاء-سبوتنيك-مع-وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-فيديو--1084519154.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الصين, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الصين, أخبار أوكرانيا
الصين تعلق على أنباء مشاركتها في اجتماع سري حول "صيغة زيلينسكي"
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن "بكين ستواصل المساهمة بجهودها في سبل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".
وأضافت نينغ، في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال يتعلق بمشاركة الصين في الاجتماع السري حول "صيغة زيلينسكي" (صيغة السلام)، أن "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح للغاية، ولقد التزمنا دائما بلعب دور بناء في وقف إطلاق النار والتسوية السياسية للأزمة، وسنواصل أيضا تحفيز المفاوضات بطرقنا الخاصة لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية مبكرة".
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الخميس، أن "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي نسج من الخيال المريض، والغرب ينوي فرض "صيغة زيلينسكي" لتحقيق السلام في أوكرانيا لكن بنودها لا يمكن تجسيدها"، وذلك خلال مقابلة صحفية مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا 24"، التي أجراها المدير العام للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف.
وجرت المفاوضات الأولى بين روسيا وأوكرانيا، أوائل آذار/ مارس 2022 في بيلاروسيا، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.
وفي 29 مارس 2022، عُقدت الجولة التالية في إسطنبول، عندما تلقت موسكو لأول مرة من كييف مبادئ اتفاق مستقبلي محتمل مسجل على الورق، وتضمن الاتفاق التزامات بشأن الوضع المحايد وعدم الانحياز وعدم نشر أسلحة عسكرية أجنبية، بما في ذلك الأسلحة النووية، على أراضيها. وإثر ذلك تم سحب القوات الروسية من محوري كييف وتشرنيغوف، ليتم بعدها تجميد المفاوضات حول التسوية بالكامل.
وسبق أن أشارت موسكو مرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا على الدخول في عملية تفاوض مع موسكو على المستوى التشريعي.