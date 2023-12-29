https://sputnikarabic.ae/20231229/باكستان-تعلن-إلغاء-احتفالات-رأس-السنة-تضامنا-مع-غزة-1084551152.html

باكستان تعلن إلغاء احتفالات رأس السنة تضامنا مع غزة

باكستان تعلن إلغاء احتفالات رأس السنة تضامنا مع غزة

أعلنت الحكومة الباكستانية حظر احتفالات رأس السنة، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بمظاهر "بسيطة". 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T09:18+0000

2023-12-29T09:18+0000

2023-12-29T09:18+0000

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وحسب موقع "زي نيوز" الباكستاني، جاء ذلك في رسالة متلفزة لرئيس الوزراء أنور الحق كاكار إلى الأمة، مساء أمس الخميس.وقال أنور الحق إن الحكومة "حظرت بشكل تام جميع أنواع الفعاليات المتعلقة باحتفالات رأس السنة بسبب الوضع في قطاع غزة".وأضاف أن الأمة الباكستانية بأكملها والأمة الإسلامية تشعران بحزن عميق بسبب الإبادة الجماعية للفلسطينيين المضطهدين، وخاصة المذبحة التي يتعرض لها الأطفال الأبرياء في غزة.كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تتحدث باستمرار في مختلف المحافل الدولية بشأن غزة، وتدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، والتي أدت إلى خسارة الآلاف من الأرواح.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231227/الحكومة-الفلسطينية-تلغي-جميع-مظاهر-الاحتفالات-برأس-السنة-الميلادية-1084502979.html

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