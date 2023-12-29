https://sputnikarabic.ae/20231229/سبيس-إيكس-تطلق-صاروخا-لأحد-أكثر-المشاريع-سرية-في-أمريكا-1084544217.html
"سبيس إيكس" تطلق صاروخا لأحد أكثر المشاريع سرية في أمريكا
"سبيس إيكس" تطلق صاروخا لأحد أكثر المشاريع سرية في أمريكا
أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، اليوم الجمعة (4:07 بتوقيت موسكو)، صاروخ "فالكون هيفي" من منصة "إكس- 37 بي" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T05:33+0000
2023-12-29T05:33+0000
2023-12-29T05:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ونشرت شركة "سبيس إكس" على موقعها الإلكتروني، خبر إطلاق صاروخ "فالكون هيفي" من مركز كينيدي للفضاء، يوم أمس الخميس، (20:07) بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة الأمريكية (الجمعة 4:07 بتوقيت موسكو).يعد "إكس- 37 بي" أحد أكثر المشاريع العسكرية الأمريكية سريةً، وأهداف المهمة سرية للغاية، وكشفت وكالة الفضاء الأمريكية أن الصاروخ الفضائي سيخضع "لمجموعة واسعة من الاختبارات والتجارب الفضائية"، على حد تعبير الشركة.وفي وقت سابق، أفاد رئيس أكاديمية الفضاء العسكرية "موزهايسكي"، اللواء أناتولي نيستيشوك، أن الأجهزة من نوع "إكس- 37 بي" تشكل تهديدًا بهجوم فضائي على المركبات الفضائية ذات الأهمية البالغة لروسيا.وقال الملياردير إيلون ماسك، في الشهر ذاته، إنه "سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من "ستارلينك" لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".وأوضح ماسك، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231228/روسكوسموس-وناسا-توسعان-برنامج-الرحلات-إلى-محطة-الفضاء-الدولية--1084516409.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"سبيس إيكس" تطلق صاروخا لأحد أكثر المشاريع سرية في أمريكا
أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، اليوم الجمعة (4:07 بتوقيت موسكو)، صاروخ "فالكون هيفي" من منصة "إكس- 37 بي" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية.
ونشرت شركة "سبيس إكس" على موقعها الإلكتروني، خبر إطلاق صاروخ "فالكون هيفي" من مركز كينيدي للفضاء، يوم أمس الخميس، (20:07) بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة الأمريكية (الجمعة 4:07 بتوقيت موسكو).
يعد "إكس- 37 بي" أحد أكثر المشاريع العسكرية الأمريكية سريةً، وأهداف المهمة سرية للغاية، وكشفت وكالة الفضاء الأمريكية أن الصاروخ الفضائي سيخضع "لمجموعة واسعة من الاختبارات والتجارب الفضائية"، على حد تعبير الشركة.
وهذه هي بالفعل الرحلة السابعة لهذه الطائرة الفضائية، ولكنها الأولى على هذا النوع من الصواريخ، وأقلعت سابقًا على منصات الإطلاق "فاكلون 9" و"أتلاس في" التابعين لشركة "سبيس إكس".
وفي وقت سابق، أفاد رئيس أكاديمية الفضاء العسكرية "موزهايسكي"، اللواء أناتولي نيستيشوك، أن الأجهزة من نوع "إكس- 37 بي" تشكل تهديدًا بهجوم فضائي على المركبات الفضائية ذات الأهمية البالغة لروسيا.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الجاري، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، قطع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المصنعة لأنظمة الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بسبب قرار مالك الشركة، إيلون ماسك، استخدام هذه الأنظمة في قطاع غزة.
وقال الملياردير إيلون ماسك، في الشهر ذاته، إنه "سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من "ستارلينك" لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".
وأوضح ماسك، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة".