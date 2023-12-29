https://sputnikarabic.ae/20231229/مشهد-ساحر-لشروق-الشمس-وغروبها-على-سطح-المريخ-فيديو-1084556271.html
مشهد ساحر لشروق الشمس وغروبها على سطح المريخ... فيديو
مشهد ساحر لشروق الشمس وغروبها على سطح المريخ... فيديو
نشر مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا"، اليوم الجمعة، مشاهد مذهلة لظل المركبة "كيوريوسيتي" التي تجول على سطح الكوكب الأحمر، خلال مدة زمنية حوالي 12 ساعة، في... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T13:25+0000
2023-12-29T13:25+0000
2023-12-29T13:25+0000
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ويظهر مقطع الفيديو، التغير التدريجي لظل المركبة الجوالة، مع مرور الوقت، من الصباح إلى المساء، تزامنا مع شروق الشمس وغروبها.وتظهر لقطات الفيديو بالأبيض والأسود لسطح المريخ مركبة "كيوريوسيتي" ثابتة مكانها.وقام الفريق في مختبر الدفع النفاث بدمج سلسلتين من كاميرات "هاز كام" الأمامية والخلفية للمركبة لتسجيل مقطع الفيديو الفريد من نوعه الذي يصور مرور الوقت على الكوكب الأحمر، من شروق الشمس إلى غروبها.ويتكون الفيديو من 25 إطارا، والتي تعرض مشاهد لفوهة "غيل" على المريخ بين الساعة 5:30 صباحا و5:30 مساء، في 8 نوفمبر 2023.شاهد أيضا: أولى المشاهد في التاريخ من داخل "الصندوق الأسود" لعملية الطرد المركزي... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, علوم
مشهد ساحر لشروق الشمس وغروبها على سطح المريخ... فيديو
نشر مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا"، اليوم الجمعة، مشاهد مذهلة لظل المركبة "كيوريوسيتي" التي تجول على سطح الكوكب الأحمر، خلال مدة زمنية حوالي 12 ساعة، في يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
ويظهر مقطع الفيديو، التغير التدريجي لظل المركبة الجوالة، مع مرور الوقت، من الصباح إلى المساء، تزامنا مع شروق الشمس وغروبها.
وتظهر لقطات الفيديو بالأبيض والأسود لسطح المريخ مركبة "كيوريوسيتي" ثابتة مكانها.
وقام الفريق في مختبر الدفع النفاث بدمج سلسلتين من كاميرات "هاز كام" الأمامية والخلفية للمركبة لتسجيل مقطع الفيديو الفريد من نوعه الذي يصور مرور الوقت على الكوكب الأحمر
، من شروق الشمس إلى غروبها.
ويتكون الفيديو من 25 إطارا، والتي تعرض مشاهد لفوهة "غيل" على المريخ بين الساعة 5:30 صباحا و5:30 مساء، في 8 نوفمبر 2023.