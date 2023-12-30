الاتحاد السعودي لكرة القدم يرفع عدد المحترفين الأجانب إلى 10 لاعبين في كل فريق
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEمهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (في الأمام) يتألق مع مدافع أبها العراقي سعد ناطق خلال مباراة كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين بين أبها والنصر
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الجمعة، زيادة عدد المحترفين الأجانب إلى 10 لاعبين، بدءًا من الموسم المقبل.
وذكر الاتحاد السعودي في بيان، أمس الجمعة، أن كل نادٍ يمكنه تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة، وذلك بدءًا من الموسم الرياضي 2024-2025.
الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين يقرران تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا مع مراعاة أحقية كل نادٍ بتسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة، وذلك اعتبارًا من الموسم الرياضي… pic.twitter.com/mqfcEb32dT— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 29, 2023
كما تقرر تعديل عدد اللاعبين المسجلين في قوائم الفريق الأول في أندية الدوري السعودي إلى 25 لاعبًا بدلا من العدد السابق 30 لاعبًا.
يذكر أن الأندية السعودية تضم 8 لاعبين أجانب في صفوفها حاليا.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة ويليه النصر وصيفًا بـ43 نقطة.