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https://sputnikarabic.ae/20231230/الاتحاد-السعودي-لكرة-القدم-يرفع-عدد-المحترفين-الأجانب-إلى-10-لاعبين-في-كل-فريق-1084568915.html
الاتحاد السعودي لكرة القدم يرفع عدد المحترفين الأجانب إلى 10 لاعبين في كل فريق
الاتحاد السعودي لكرة القدم يرفع عدد المحترفين الأجانب إلى 10 لاعبين في كل فريق
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الجمعة، زيادة عدد المحترفين الأجانب إلى 10 لاعبين، بدءًا من الموسم المقبل. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T08:11+0000
2023-12-30T08:11+0000
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وذكر الاتحاد السعودي في بيان، أمس الجمعة، أن كل نادٍ يمكنه تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة، وذلك بدءًا من الموسم الرياضي 2024-2025.كما تقرر تعديل عدد اللاعبين المسجلين في قوائم الفريق الأول في أندية الدوري السعودي إلى 25 لاعبًا بدلا من العدد السابق 30 لاعبًا.يذكر أن الأندية السعودية تضم 8 لاعبين أجانب في صفوفها حاليا.ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة ويليه النصر وصيفًا بـ43 نقطة.
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مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, رياضة, السعودية, الأخبار
مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, رياضة, السعودية, الأخبار

الاتحاد السعودي لكرة القدم يرفع عدد المحترفين الأجانب إلى 10 لاعبين في كل فريق

08:11 GMT 30.12.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEمهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (في الأمام) يتألق مع مدافع أبها العراقي سعد ناطق خلال مباراة كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين بين أبها والنصر
مهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (في الأمام) يتألق مع مدافع أبها العراقي سعد ناطق خلال مباراة كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين بين أبها والنصر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الجمعة، زيادة عدد المحترفين الأجانب إلى 10 لاعبين، بدءًا من الموسم المقبل.
وذكر الاتحاد السعودي في بيان، أمس الجمعة، أن كل نادٍ يمكنه تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة، وذلك بدءًا من الموسم الرياضي 2024-2025.
كما تقرر تعديل عدد اللاعبين المسجلين في قوائم الفريق الأول في أندية الدوري السعودي إلى 25 لاعبًا بدلا من العدد السابق 30 لاعبًا.
يذكر أن الأندية السعودية تضم 8 لاعبين أجانب في صفوفها حاليا.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة ويليه النصر وصيفًا بـ43 نقطة.
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