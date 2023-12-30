https://sputnikarabic.ae/20231230/البحرية-البريطانية-تم-الإبلاغ-عن-حادث-بالقرب-من-اليمن-1084589321.html

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تم الإبلاغ عن حادث بالقرب من اليمن

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تم الإبلاغ عن حادث بالقرب من اليمن

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، تقريرًا عن حادث وقع على بعد نحو 55 ميلًا بحريًا جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني، مضيفة أن... 30.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-30T20:41+0000

2023-12-30T20:41+0000

2023-12-30T20:41+0000

أخبار اليمن الأن

الولايات المتحدة الأمريكية

أنصار الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101993/12/1019931262_0:42:1494:882_1920x0_80_0_0_9544061264b57ade8881e5d7a44c8b22.jpg

وأضافت البحرية البريطانية أنه يُنصح السفن المارة في البحر الأحمر بالعبور بحذر.وأمس الخميس، حذر المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، الولايات المتحدة من مغبة التصعيد ضد بلاده، كما حذر الدول التي تسعى واشنطن "لتوريطها في حماية سفن العدو الصهيوني"، مؤكدا على أن "القوات المسلحة اليمنية" لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية.جاء ذلك في بيان له نشره على حسابه الرسمي في منصة "إكس" وسط تقارير عن انتشار بوارج بحرية تابعة للقوة متعددة الجنسيات التي شكلتها الولايات المتحدة للتصدي لهجمات الجماعة ضد السفن.وسبق أن أكدت "أنصار الله" استهداف جميع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل، وذلك تضامنا منها مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 85 يوما لحرب إسرائيلية مدمرة.وقال سريع في بيانه: "تحذر القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد بلدنا وشعبنا وتحذر كذلك كافة الدول التي يسعى الأمريكي إلى الزج بها أو توريطها معه في حماية سفن العدو الصهيوني".وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية".وجدد سريع التأكيد على أن "موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ثابت ومبدئي ولن يتغير أو يتبدل مهما كانت التطورات ومهما بلغت التحديات".ومضى بقوله: "القوات المسلحة اليمنية على أتم الاستعداد والجاهزية العسكرية لتنفيذ توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في أي لحظة لمواجهة أي عدوان على بلدنا وشعبنا".وطالب المتحدث باسم "أنصار الله" ما سماه "العدو الأمريكي بأن يأخذ تحذيرات السيد القائد الواردة في خطابه الأخير بعين الاعتبار فهو رجل الفعل والقول ويعتمد على الله القوي العزيز ويسنده شعب مجاهد حر عزيز وهو ما يتجسد بشكل دائم ومستمر في التظاهرات الشعبية الحاشدة في كل الساحات والميادين وكان آخرها تظاهرات اليوم".وفي نهاية بيانه حث سريع "كافة شعوب أمتنا بالخروج نصرة لفلسطين ورفضاً للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على غزة وعلى كافة الشعوب والبلدان التي تقف إلى جانب مظلومية الشعب الفلسطيني".وأمس الجمعة، قال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن، إن بلاده سترسل فرقاطة للمشاركة في عملية البحر الأحمر التي تقودها الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2024.وتقول الولايات المتحدة إن "حارس الازدهار" هو تحالف دفاعي يضم أكثر من 20 دولة لضمان تدفق تجارة بمليارات الدولارات بحرية عبر نقطة شحن حيوية في مياه البحر الأحمر قبالة اليمن.ويحاول الجيش الأمريكي طمأنة شركات الشحن بأن القوة المتعددة الجنسيات تعمل على جعل الإبحار عبر البحر الأحمر وقناة السويس آمنًا، على الرغم من أن هجمات "أنصار الله" المتمركزة في اليمن لا تظهر أي علامة على التوقف.ونصف أسطول سفن الحاويات الذي يعبر البحر الأحمر وقناة السويس بانتظام يتجنب المسار الآن بسبب التهديد بالهجمات. وتلجأ العديد من الناقلات وسفن الحاويات إلى الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا (رأس الرجاء الصالح)، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ومجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية.

https://sputnikarabic.ae/20231229/المتحدث-العسكري-لـ-أنصار-الله-نحذر-الولايات-المتحدة-من-مغبة-التصعيد-ضد-اليمن-1084564157.html

https://sputnikarabic.ae/20231229/بعد-تقرير-عن-تصدعه-قبل-تشكيله-الدنمارك-تعلن-الانضمام-للتحالف-البحري-في-البحر-الأحمر-1084561817.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي