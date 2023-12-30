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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T14:49+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف شرقي حلب.وذكر مراسل "سبوتنيك" أن العدوان تركز على منطقة تدعى "مزارع النيرب" شرقي مطار حلب بنحو 1كم.وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك" إلى أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، باتجاه محيط حلب، حسب ما ذكر المراسل.وذكر مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية أن اصوات الانفجارات التي سمعت في ريف المحافظة ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي عدوان على المنطقة الساحلية.
https://sputnikarabic.ae/20231228/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-ثان-هذه-الليلة-على-محيط-دمشق-1084542378.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب

14:49 GMT 30.12.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 30.12.2023)
© Sputnik . Suhaib Omaraya الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب
 الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Sputnik . Suhaib Omaraya
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف شرقي حلب.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن العدوان تركز على منطقة تدعى "مزارع النيرب" شرقي مطار حلب بنحو 1كم.
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وأكد مراسل "سبوتنيك" أن العدوان لم يستهدف مطار حلب وهو يعمل بشكل طبيعي حاليا.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك" إلى أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، باتجاه محيط حلب، حسب ما ذكر المراسل.
© Sputnik . Suhaib Omaraya الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب
 الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وذكر مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية أن اصوات الانفجارات التي سمعت في ريف المحافظة ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، ولا يوجد أي عدوان على المنطقة الساحلية.
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