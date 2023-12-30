https://sputnikarabic.ae/20231230/سفير-موسكو-بأمريكا-رد-فعل-واشنطن-على-الضربات-الأخيرة-بأوكرانيا-يثبت-فعالية-العملية-العسكرية-الخاصة-1084565995.html
سفير موسكو بأمريكا: رد فعل واشنطن على الضربات الأخيرة بأوكرانيا يثبت فعالية العملية العسكرية الخاصة
سفير موسكو بأمريكا: رد فعل واشنطن على الضربات الأخيرة بأوكرانيا يثبت فعالية العملية العسكرية الخاصة
أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن رد فعلي المسؤولين الأمريكيين على الضربات الأخيرة التي شنتها القوات الجوية الروسية على أهداف عسكرية لنظام... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T03:47+0000
2023-12-30T03:47+0000
2023-12-30T03:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أنطونوف
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف في تصريح نشره موقع السفارة الروسية بواشنطن، "رد الفعل الأمريكي على ضربات القوات الجوية الروسية تثبت فعالية العملية العسكرية الخاصة. الأمريكيون نفسهم يعترفون بأن واشنطن تمكنت من توحيد 50 دولة لشن حرب هجينة ضد روسيا وضخ أسلحة غربية حديثة على الجبهة ضد الجيش الروسي".وشدد أنطونوف على أن أي هجمات تستهدف أمن روسيا ستلقى "ردا حاسما"، وسيقوم الجيش الروسي "بواجبه في الدفاع عن الوطن".يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس، أنها وجهت 50 ضربة واسعة النطاق خلال الأسبوع الماضي، لمنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة وأماكن تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها لأمن روسيا وحماية المدنيين في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-يدمر-13-صاروخا-فوق-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1084564460.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أنطونوف, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أنطونوف, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
سفير موسكو بأمريكا: رد فعل واشنطن على الضربات الأخيرة بأوكرانيا يثبت فعالية العملية العسكرية الخاصة
أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن رد فعلي المسؤولين الأمريكيين على الضربات الأخيرة التي شنتها القوات الجوية الروسية على أهداف عسكرية لنظام كييف، تثبت فعالية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف في تصريح نشره موقع السفارة الروسية بواشنطن، "رد الفعل الأمريكي على ضربات القوات الجوية
الروسية تثبت فعالية العملية العسكرية الخاصة. الأمريكيون نفسهم يعترفون بأن واشنطن تمكنت من توحيد 50 دولة لشن حرب هجينة ضد روسيا وضخ أسلحة غربية حديثة على الجبهة ضد الجيش الروسي".
وأضاف أنطونوف أن مهمة أعداء موسكو لم تتغير، حيث يركزون على إلحاق هزيمة بروسيا في ساحة المعركة، وكذلك في المجال الاقتصادي من خلال فرض العقوبات.
وشدد أنطونوف على أن أي هجمات تستهدف أمن روسيا ستلقى "ردا حاسما"، وسيقوم الجيش الروسي "بواجبه في الدفاع عن الوطن".
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس، أنها وجهت 50 ضربة واسعة النطاق خلال الأسبوع الماضي، لمنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة وأماكن تمركز القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها لأمن روسيا وحماية المدنيين في دونباس.