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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231230/عقيد-أوكراني-القوات-المسلحة-الأوكرانية-لا-تستطيع-التشويش-على-الصواريخ-الروسية-1084582616.html
عقيد أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع التشويش على الصواريخ الروسية
عقيد أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع التشويش على الصواريخ الروسية
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز أمن الدولة الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع التشويش على الصواريخ الروسية بنظام "غلوناس"، لأنها... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T16:45+0000
2023-12-30T16:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ستاريكوف على قناة "نعم، هذا صحيح" في "يوتيوب": "هناك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهناك نظام غلوناس (GLONASS) الروسي، ويمكن قمع إشارته بمساعدة الحرب الإلكترونية، لكن لسوء الحظ، ليس لدينا مثل هذه الأنظمة الاستراتيجية".ووفقا له، فإن الجيش الروسي يمكنه العثور على أهداف للهجمات الصاروخية في أوكرانيا باستخدام شبكة متطورة جدًا من الأقمار الصناعية في مدار الأرض.بالإضافة إلى ذلك، أشار ستاريكوف إلى النقص في قذائف الدفاع الجوي، وهو ما تدركه القوات الروسية، وبفضل ذلك تقوم بـ"تدمير" هذه الأنظمة.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه على مدار أسبوع، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية وضربة واحدة واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار. وكانت الأهداف هي منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات العسكرية والترسانات والمواقع العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20231230/المشاهد-الأولى-للصاروخ-الروسي-الذي-حير-الغرب-وأوكرانيا-بسبب-إطلاقه-فخاخا-للدفاعات-الجوية-فيديو-1084580354.html
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روسيا

عقيد أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع التشويش على الصواريخ الروسية

16:45 GMT 30.12.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationتدريبات قوات الصواريخ والمدفعية الروسية في يوم تأسيس "قوات الصواريخ والمدفعية"
تدريبات قوات الصواريخ والمدفعية الروسية في يوم تأسيس قوات الصواريخ والمدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفاد العقيد المتقاعد في جهاز أمن الدولة الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع التشويش على الصواريخ الروسية بنظام "غلوناس"، لأنها لا تملك أنظمة حرب إلكترونية قادرة على ذلك.
وقال ستاريكوف على قناة "نعم، هذا صحيح" في "يوتيوب": "هناك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهناك نظام غلوناس (GLONASS) الروسي، ويمكن قمع إشارته بمساعدة الحرب الإلكترونية، لكن لسوء الحظ، ليس لدينا مثل هذه الأنظمة الاستراتيجية".
ووفقا له، فإن الجيش الروسي يمكنه العثور على أهداف للهجمات الصاروخية في أوكرانيا باستخدام شبكة متطورة جدًا من الأقمار الصناعية في مدار الأرض.
بالإضافة إلى ذلك، أشار ستاريكوف إلى النقص في قذائف الدفاع الجوي، وهو ما تدركه القوات الروسية، وبفضل ذلك تقوم بـ"تدمير" هذه الأنظمة.
لحظة انقضاض صاروخ روسي على هدف أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المشاهد الأولى للصاروخ الروسي الذي حير الغرب وأوكرانيا بسبب إطلاقه "فخاخا للدفاعات الجوية"... فيديو
15:26 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه على مدار أسبوع، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية وضربة واحدة واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار. وكانت الأهداف هي منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات العسكرية والترسانات والمواقع العسكرية.
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