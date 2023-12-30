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مفاجآت جزائرية في قائمة كأس أمم أفريقيا
مفاجآت جزائرية في قائمة كأس أمم أفريقيا
اختار جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، قائمة تضم 26 لاعبًا منهم 4 ينشطون في الدوري المحلي، استعدادًا لمشاركة في النسخة الـ34 من بطولة كأس... 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T08:09+0000
2023-12-30T08:09+0000
مجتمع
الجزائر
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واستبعد بلماضي، لاعب الوسط سعيد بن رحمة، لكنه أبقى على يوسف عطال، في التشكيلة الرسمية، وسعيد بن رحمة، مهاجم نادي وستهام يونايتد الإنجليزي، بسبب خلاف وقع بينهما خلال مباراة مصر والجزائر الودية في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستبعد بدر الدين بوعناني، مهاجم نادي نيس الفرنسي.وأبقى مدرب الجزائر على ركائز الفريق، وفي مقدمتها رياض محرز، ورامي بن سبعيني، وعيسى ماندي، ورامز زروقي، وإسلام سليماني وبغداد بونجاح.وضمت القائمة في حراس المرمى: أنتوني ماندريا، وهاب رايس مبولحي، أسامة بن بوط.وفي خط الوسط: نبيل بن طالب، إسماعيل بن ناصر، وسفيان فيغولي، ورامز زروقي، وهشام بوداوي، وحسام عوار، وفارس شعيبي، وإسماعيل بن ناصر.وفي الهجوم: رياض محرز، أدم وناس، محمد أمين عمورة، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، أمين غويري.
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الجزائر

مفاجآت جزائرية في قائمة كأس أمم أفريقيا

08:09 GMT 30.12.2023
© AP Photo / Claude Parisمشجعي منتخب الجزائر
مشجعي منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Claude Paris
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اختار جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، قائمة تضم 26 لاعبًا منهم 4 ينشطون في الدوري المحلي، استعدادًا لمشاركة في النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير/ كانون الثاني، إلى 11 فبراير/ شباط 2024.
واستبعد بلماضي، لاعب الوسط سعيد بن رحمة، لكنه أبقى على يوسف عطال، في التشكيلة الرسمية، وسعيد بن رحمة، مهاجم نادي وستهام يونايتد الإنجليزي، بسبب خلاف وقع بينهما خلال مباراة مصر والجزائر الودية في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستبعد بدر الدين بوعناني، مهاجم نادي نيس الفرنسي.

واستدعى عطال الذي لم يلعب مع نيس الفرنسي منذ منتصف أكتوبر، بعدما كانت قد أوقفته الشرطة الفرنسية بسبب موقفه من حرب إسرائيل على قطاع غزة، وطالبت النيابة بسجنه في 18 ديسمبر/ كانو الأول لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 45 ألف يورو. وأوقف عطال 7 مباريات من قبل اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي.

وأبقى مدرب الجزائر على ركائز الفريق، وفي مقدمتها رياض محرز، ورامي بن سبعيني، وعيسى ماندي، ورامز زروقي، وإسلام سليماني وبغداد بونجاح.

ويغادر المنتخب الجزائري يوم الاثنين المقبل، إلى توجو لخوض معسكر إعدادي تتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب توجو ثم أمام بورندي، يومي 5 و9 يناير المقبل، قبل السفر إلى مدينة بواكي.

اليعسوب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
مجتمع
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أمس, 10:31 GMT
وضمت القائمة في حراس المرمى: أنتوني ماندريا، وهاب رايس مبولحي، أسامة بن بوط.

وفي الدفاع: يوسف عطال، كيفن غيتون، عيسى ماندي، وريان آيت نوري، وياسر لعروسي، وأمين توغاي، وأحمد توبة، وزين الدين بلعيد.

وفي خط الوسط: نبيل بن طالب، إسماعيل بن ناصر، وسفيان فيغولي، ورامز زروقي، وهشام بوداوي، وحسام عوار، وفارس شعيبي، وإسماعيل بن ناصر.
وفي الهجوم: رياض محرز، أدم وناس، محمد أمين عمورة، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، أمين غويري.
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