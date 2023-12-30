https://sputnikarabic.ae/20231230/موجة-هائلة-تطارد-المواطنين-على-سواحل-كاليفورنيا-فيديو-1084569605.html
موجة هائلة تطارد المواطنين على سواحل كاليفورنيا... فيديو
موجة هائلة تطارد المواطنين على سواحل كاليفورنيا... فيديو
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن عاصفة بحرية قوية أحدثت تسونامي من الأمواج التي وصلت إلى بعض الشوارع والأزقة في المناطق الساحلية من ولاية كاليفورنيا. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T08:44+0000
2023-12-30T08:44+0000
2023-12-30T08:44+0000
العالم
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وأظهرت لقطات فيديو منقولة على عدة قنوات تلفزيونية أمريكية ما تسببت به العاصفة البحرية قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا.وعمدت السلطات المحلية إلى إخلاء المناطق القريبة من الشاطئ، حيث فرّت مجموعات كبيرة من السكان إلى مناطق أكثر أمنا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
موجة هائلة تطارد المواطنين على سواحل كاليفورنيا... فيديو
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن عاصفة بحرية قوية أحدثت تسونامي من الأمواج التي وصلت إلى بعض الشوارع والأزقة في المناطق الساحلية من ولاية كاليفورنيا.
وأظهرت لقطات فيديو منقولة على عدة قنوات تلفزيونية أمريكية ما تسببت به العاصفة البحرية قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا.
وعمدت السلطات المحلية إلى إخلاء المناطق القريبة من الشاطئ، حيث فرّت مجموعات كبيرة من السكان إلى مناطق أكثر أمنا.