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https://sputnikarabic.ae/20231230/موجة-هائلة-تطارد-المواطنين-على-سواحل-كاليفورنيا-فيديو-1084569605.html
موجة هائلة تطارد المواطنين على سواحل كاليفورنيا... فيديو
موجة هائلة تطارد المواطنين على سواحل كاليفورنيا... فيديو
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن عاصفة بحرية قوية أحدثت تسونامي من الأمواج التي وصلت إلى بعض الشوارع والأزقة في المناطق الساحلية من ولاية كاليفورنيا. 30.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-30T08:44+0000
2023-12-30T08:44+0000
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وأظهرت لقطات فيديو منقولة على عدة قنوات تلفزيونية أمريكية ما تسببت به العاصفة البحرية قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا.وعمدت السلطات المحلية إلى إخلاء المناطق القريبة من الشاطئ، حيث فرّت مجموعات كبيرة من السكان إلى مناطق أكثر أمنا.
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العالم, نادي الفيديو

موجة هائلة تطارد المواطنين على سواحل كاليفورنيا... فيديو

08:44 GMT 30.12.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN عاصفة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
 عاصفة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن عاصفة بحرية قوية أحدثت تسونامي من الأمواج التي وصلت إلى بعض الشوارع والأزقة في المناطق الساحلية من ولاية كاليفورنيا.
وأظهرت لقطات فيديو منقولة على عدة قنوات تلفزيونية أمريكية ما تسببت به العاصفة البحرية قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا.
وعمدت السلطات المحلية إلى إخلاء المناطق القريبة من الشاطئ، حيث فرّت مجموعات كبيرة من السكان إلى مناطق أكثر أمنا.
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