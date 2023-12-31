https://sputnikarabic.ae/20231231/الحكومة-العراقية-تصريحات-حكومة-إقليم-كردستان-تضمنت-اتهامات-غير-واقعية-1084607034.html
الحكومة العراقية: تصريحات حكومة إقليم كردستان تضمنت "اتهامات غير واقعية"
الحكومة العراقية: تصريحات حكومة إقليم كردستان تضمنت "اتهامات غير واقعية"
أعربت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، عن "استغرابها من تصريحات حكومة إقليم كردستان التي تضمنت اتهامات غير واقعية". 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T16:00+0000
2023-12-31T16:00+0000
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وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان، إن "بيان حكومة إقليم كردستان تضمن معلومات مضللة وأكاذيب باطلة"، مؤكدا أن "الاتهامات بتجويع سكان إقليم كردستان باطلة وغير صحيحة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف العوادي أن "تصريحات حكومة كردستان العراق تضر بالاستقرار السياسي والاجتماعي"، مجددا رفض الحكومة لأي اعتداء يستهدف أي أرض عراقية في الإقليم أو باقي المحافظات".وتابع: "من واجبنا حفظ الأمن والاستقرار في كل العراق ولا نفرق بين مواطنينا"، مؤكدا أن "التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي".وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ضرورة أن تنظر الحكومة الاتحادية إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله.وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قالت إن مقراً للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل في شمال البلاد تعرّض لهجوم بطائرتين مسيرتين أسفر عن أضرار مادية، متهمة جماعات خارجة عن القانون يتم تمويلها من حكومة بغداد بتنفيذه.
https://sputnikarabic.ae/20231231/فصائل-عراقية-تستهدف-قاعدة-أمريكية-قرب-مطار-أربيل-1084605119.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الحكومة العراقية: تصريحات حكومة إقليم كردستان تضمنت "اتهامات غير واقعية"
أعربت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، عن "استغرابها من تصريحات حكومة إقليم كردستان التي تضمنت اتهامات غير واقعية".
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان، إن "بيان حكومة إقليم كردستان تضمن معلومات مضللة وأكاذيب باطلة"، مؤكدا أن "الاتهامات بتجويع سكان إقليم كردستان باطلة وغير صحيحة"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأضاف العوادي أن "تصريحات حكومة كردستان العراق تضر بالاستقرار السياسي والاجتماعي"، مجددا رفض الحكومة لأي اعتداء يستهدف أي أرض عراقية في الإقليم أو باقي المحافظات".
وتابع: "من واجبنا حفظ الأمن والاستقرار في كل العراق ولا نفرق بين مواطنينا"، مؤكدا أن "التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي".
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ضرورة أن تنظر الحكومة الاتحادية إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قالت إن مقراً للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل في شمال البلاد تعرّض لهجوم بطائرتين مسيرتين أسفر عن أضرار مادية، متهمة جماعات خارجة عن القانون يتم تمويلها من حكومة بغداد بتنفيذه.