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فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل
فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، أنها استهدفت قاعدة أمريكية تقع بالقرب من مطار أربيل شمالي العراق باستخدام طائرة مسيرة. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T15:01+0000
2023-12-31T15:01+0000
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بغداد - سبوتنيك. وأصدرت الفصائل التي تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، بيانا قالت فيه: "استمرارا لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر".وأضافت في بيانها: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".جاء ذلك في أعقاب كلمة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يوم الجمعة الماضي، حذر فيها الولايات المتحدة من رد المقاومة العراقية.ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن قاآني كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى حسين بورجعفري، المرافق الشخصي لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، توعد الأمريكيين بأنه "إذا واصلتم سلوككم غير العقلاني في العراق فإن المقاومة العراقية ستضع اعتباراتها جانبا وسترد عليكم بطريقة مختلفة".وشدد قاآني في كلمته على أن "المقاومة في المنطقة هي صاحبة القرار لعملياتها، مشددًا على أن المقاومة الفلسطينية بدأت العمليات بقرارها والخطة التي أعدتها بنفسها"، وتابع أن "المقاومة في جميع أنحاء المنطقة لها هيكليتها المستقلة، كما أنها تنمو خطوة بخطوة، واليوم كل فصائل جبهة المقاومة على المستوى الإقليمي هي صاحبة القرار ولا تتلقى الأوامر من أي جهة".واتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم واسعة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما دفع المقاومة الفلسطينية إلى التخطيط وتنفيذ كل عملياتها بنفسها مرحلة بمرحلة بأفضل صورة ممكنة".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الجمعة الماضي، بتنفيذ هجوم مزدوج بالصواريخ والمسيرات على قاعدة خراب الجير الأمريكية غير الشرعية في منطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, إيران, أخبار إيران

فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل

15:01 GMT 31.12.2023
© AFP 2023 / SHWAN NAWZADمدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق
مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© AFP 2023 / SHWAN NAWZAD
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، أنها استهدفت قاعدة أمريكية تقع بالقرب من مطار أربيل شمالي العراق باستخدام طائرة مسيرة.
بغداد - سبوتنيك. وأصدرت الفصائل التي تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، بيانا قالت فيه: "استمرارا لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر".
وأضافت في بيانها: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
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أمس, 18:24 GMT
جاء ذلك في أعقاب كلمة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يوم الجمعة الماضي، حذر فيها الولايات المتحدة من رد المقاومة العراقية.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن قاآني كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى حسين بورجعفري، المرافق الشخصي لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، توعد الأمريكيين بأنه "إذا واصلتم سلوككم غير العقلاني في العراق فإن المقاومة العراقية ستضع اعتباراتها جانبا وسترد عليكم بطريقة مختلفة".
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وشدد قاآني في كلمته على أن "المقاومة في المنطقة هي صاحبة القرار لعملياتها، مشددًا على أن المقاومة الفلسطينية بدأت العمليات بقرارها والخطة التي أعدتها بنفسها"، وتابع أن "المقاومة في جميع أنحاء المنطقة لها هيكليتها المستقلة، كما أنها تنمو خطوة بخطوة، واليوم كل فصائل جبهة المقاومة على المستوى الإقليمي هي صاحبة القرار ولا تتلقى الأوامر من أي جهة".
واتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم واسعة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما دفع المقاومة الفلسطينية إلى التخطيط وتنفيذ كل عملياتها بنفسها مرحلة بمرحلة بأفضل صورة ممكنة".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الجمعة الماضي، بتنفيذ هجوم مزدوج بالصواريخ والمسيرات على قاعدة خراب الجير الأمريكية غير الشرعية في منطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.
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