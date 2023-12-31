https://sputnikarabic.ae/20231231/الدفاع-الروسية-20-ألف-عسكري-في-قواتنا-الجوية-الفضائية-سيناوبون-خلال-رأس-السنة-وعطلها-1084591395.html
الدفاع الروسية: 20 ألف عسكري في قواتنا الجوية الفضائية سيناوبون خلال رأس السنة وعطلها
الدفاع الروسية: 20 ألف عسكري في قواتنا الجوية الفضائية سيناوبون خلال رأس السنة وعطلها
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن حوالي 20 ألف عسكري في قوات الدفاع الجوي والصاروخي لروسيا سينابون خلال رأس السنة وعطلها. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T02:26+0000
2023-12-31T02:26+0000
2023-12-31T02:26+0000
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
القوات الجوية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للوزارة، "في المجموع، خلال أعياد رأس السنة الجديدة وعطلها، سيناوب حوالي 20 ألف عسكري من قوات الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، لتأدية واجباتهم الدفاعية".وستعمل الوحدات المناوبة في القوات الصاروخية المضادة للطائرات وفي محطات الرادار التابعة لوحدات قوات الهندسة الراديوية ومراكز التحكم ومراكز قيادة التشكيلات والوحدات العسكرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الجوية الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الجوية الروسية
الدفاع الروسية: 20 ألف عسكري في قواتنا الجوية الفضائية سيناوبون خلال رأس السنة وعطلها
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن حوالي 20 ألف عسكري في قوات الدفاع الجوي والصاروخي لروسيا سينابون خلال رأس السنة وعطلها.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للوزارة، "في المجموع، خلال أعياد رأس السنة الجديدة وعطلها، سيناوب حوالي 20 ألف عسكري من قوات الدفاع الصاروخي
والدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، لتأدية واجباتهم الدفاعية".
وستعمل الوحدات المناوبة في القوات الصاروخية المضادة للطائرات وفي محطات الرادار التابعة لوحدات قوات الهندسة الراديوية ومراكز التحكم ومراكز قيادة التشكيلات والوحدات العسكرية.