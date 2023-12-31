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لافروف: نوثق جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين ولا تقتصر على فترة العملية العسكرية
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231231/لافروف-نوثق-جرائم-النازيين-الجدد-الأوكرانيين-ولا-تقتصر-على-فترة-العملية-العسكرية-1084591224.html
لافروف: نوثق جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين ولا تقتصر على فترة العملية العسكرية
لافروف: نوثق جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين ولا تقتصر على فترة العملية العسكرية
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن السلطات الروسية تسجل الجرائم المروعة التي ارتكبها النازيون الجدد الأوكرانيون. موضحا أنها لا تقتصر على... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T01:21+0000
2023-12-31T01:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيرغي لافروف
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال مقابلة لـ "سبوتنيك"، "التحقيق في جرائم نظام كييف جار بالفعل. السلطات الروسية تسجل وتوثق الفظائع التي يرتكبها النازيون الجدد الأوكرانيون بدقة، ولا تقتصر على تلك التي ارتكبت خلال فترة العملية العسكرية الخاصة".
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سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا, روسيا
سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا, روسيا

لافروف: نوثق جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين ولا تقتصر على فترة العملية العسكرية

01:21 GMT 31.12.2023
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء مع وكالة سبوتنيك
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن السلطات الروسية تسجل الجرائم المروعة التي ارتكبها النازيون الجدد الأوكرانيون. موضحا أنها لا تقتصر على فترة العملية العسكرية الخاصة.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال مقابلة لـ "سبوتنيك"، "التحقيق في جرائم نظام كييف جار بالفعل. السلطات الروسية تسجل وتوثق الفظائع التي يرتكبها النازيون الجدد الأوكرانيون بدقة، ولا تقتصر على تلك التي ارتكبت خلال فترة العملية العسكرية الخاصة".
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة29 ديسمبر, 15:02 GMT
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