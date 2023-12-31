https://sputnikarabic.ae/20231231/لافروف-نوثق-جرائم-النازيين-الجدد-الأوكرانيين-ولا-تقتصر-على-فترة-العملية-العسكرية-1084591224.html
لافروف: نوثق جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين ولا تقتصر على فترة العملية العسكرية
لافروف: نوثق جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين ولا تقتصر على فترة العملية العسكرية
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن السلطات الروسية تسجل الجرائم المروعة التي ارتكبها النازيون الجدد الأوكرانيون. موضحا أنها لا تقتصر على... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T01:21+0000
2023-12-31T01:21+0000
2023-12-31T01:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيرغي لافروف
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال مقابلة لـ "سبوتنيك"، "التحقيق في جرائم نظام كييف جار بالفعل. السلطات الروسية تسجل وتوثق الفظائع التي يرتكبها النازيون الجدد الأوكرانيون بدقة، ولا تقتصر على تلك التي ارتكبت خلال فترة العملية العسكرية الخاصة".
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2023
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1c/1084520653_170:0:1130:720_1920x0_80_0_0_6bf81bd637a6af8f2104911c54ab187a.jpg
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا, روسيا
سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا, روسيا
لافروف: نوثق جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين ولا تقتصر على فترة العملية العسكرية
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن السلطات الروسية تسجل الجرائم المروعة التي ارتكبها النازيون الجدد الأوكرانيون. موضحا أنها لا تقتصر على فترة العملية العسكرية الخاصة.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال مقابلة لـ "سبوتنيك"، "التحقيق في جرائم نظام كييف جار بالفعل. السلطات الروسية تسجل وتوثق الفظائع التي يرتكبها النازيون الجدد الأوكرانيون بدقة، ولا تقتصر على تلك التي ارتكبت خلال فترة العملية العسكرية الخاصة".