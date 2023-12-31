عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-الأوكرانية-تطلق-النار-على-جنودها-المنسحبين-فيديو-1084594700.html
القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين... فيديو
القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات سجلتها طائرة من دون طيار روسية، تظهر قيام مفرزة من الجيش الأوكراني بإطلاق النار على مجموعة من العسكريين المنسحبين التابعين... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T08:14+0000
2023-12-31T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg
وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك": "أطلقت مفرزة أوكرانية النار على مجموعة من العسكريين المنسحبين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وحاول أحد المنسحبين الركض إلى الخلف، لكن عناصر المفرزة لاحظوا تحركه وبدأوا بإطلاق النارعلى ظهره.شاهد أيضا: قوات أوكرانية تستسلم بشكل طوعي وتسلم نفسها للجيش الروسي... فيديوشاهد أيضا: قوات أوكرانية تلقي أسلحتها وتستسلم للجيش الروسي في كراسني ليمان... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00e4bdd574ca1b2af287b99c76333fa9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين... فيديو

08:14 GMT 31.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات سجلتها طائرة من دون طيار روسية، تظهر قيام مفرزة من الجيش الأوكراني بإطلاق النار على مجموعة من العسكريين المنسحبين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك": "أطلقت مفرزة أوكرانية النار على مجموعة من العسكريين المنسحبين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".

ويظهر في الفيديو، وبمجرد دخول جنديين من القوات الروسية إلى الخندق، هرب خمسة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، من الجانب الآخر باتجاه المواقع الخلفية، وعند وصلوهم إلى الخندق، بدأت المفرزة الأوكرانية بإطلاق النار عليهم، ثم ألقت عليهم قنابل يدوية.

وحاول أحد المنسحبين الركض إلى الخلف، لكن عناصر المفرزة لاحظوا تحركه وبدأوا بإطلاق النارعلى ظهره.
شاهد أيضا: قوات أوكرانية تستسلم بشكل طوعي وتسلم نفسها للجيش الروسي... فيديو
شاهد أيضا: قوات أوكرانية تلقي أسلحتها وتستسلم للجيش الروسي في كراسني ليمان... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..روسيا تدعو الفلسطينيين إلى الوحدة.. صور وفيديو08:02 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة29 ديسمبر, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала