https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-الأوكرانية-تطلق-النار-على-جنودها-المنسحبين-فيديو-1084594700.html
القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين... فيديو
القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات سجلتها طائرة من دون طيار روسية، تظهر قيام مفرزة من الجيش الأوكراني بإطلاق النار على مجموعة من العسكريين المنسحبين التابعين... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T08:14+0000
2023-12-31T08:14+0000
2023-12-31T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك": "أطلقت مفرزة أوكرانية النار على مجموعة من العسكريين المنسحبين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وحاول أحد المنسحبين الركض إلى الخلف، لكن عناصر المفرزة لاحظوا تحركه وبدأوا بإطلاق النارعلى ظهره.شاهد أيضا: قوات أوكرانية تستسلم بشكل طوعي وتسلم نفسها للجيش الروسي... فيديوشاهد أيضا: قوات أوكرانية تلقي أسلحتها وتستسلم للجيش الروسي في كراسني ليمان... فيديو
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روسيا, العالم
القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات سجلتها طائرة من دون طيار روسية، تظهر قيام مفرزة من الجيش الأوكراني بإطلاق النار على مجموعة من العسكريين المنسحبين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك": "أطلقت مفرزة أوكرانية النار على مجموعة من العسكريين المنسحبين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
ويظهر في الفيديو، وبمجرد دخول جنديين من القوات الروسية إلى الخندق، هرب خمسة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، من الجانب الآخر باتجاه المواقع الخلفية، وعند وصلوهم إلى الخندق، بدأت المفرزة الأوكرانية بإطلاق النار عليهم، ثم ألقت عليهم قنابل يدوية.
وحاول أحد المنسحبين الركض إلى الخلف، لكن عناصر المفرزة لاحظوا تحركه وبدأوا بإطلاق النارعلى ظهره.