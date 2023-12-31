https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-المسلحة-الروسية-تنفذ-ضربات-انتقامية-على-خاركوف-ردا-على-قصف-بيلغورود-1084596440.html
القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية، قصفت مراكز صنع القرار والمنشآت العسكرية في خاركوف شرقي أوكرانيا، ردًا على قصف القوات المسلحة... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T09:08+0000
2023-12-31T09:08+0000
2023-12-31T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "رداً على هذا العمل الإرهابي، ضربت القوات المسلحة الروسية مراكز صنع القرار والمنشآت العسكرية في مدينة خاركوف، التي يستخدمها نظام كييف الإجرامي".وأضاف: "وقضت الضربات الصاروخية عالية الدقة على مجمع فندق "قصر بالاس" ممثلين عن مديرية المخابرات الرئيسية والقوات المسلحة الأوكرانية الذين شاركوا بشكل مباشر في تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي في بيلغورود".وتابع البيان: "وكان هناك أيضًا ما يصل إلى مائتي مرتزق أجنبي الذين كان من المقرر أن يشاركوا في غارات إرهابية على الأراضي الروسية المتاخمة لأوكرانيا".وقالت الدفاع: "تم تنفيذ ضربات صاروخية عالية الدقة على مبنى جهاز الأمن الأوكراني في مقاطعة خاركوف ونقطة التكشلات القومية، وقضت على ممثلي قيادة جهاز أمن الدولة والمرتزقة الأجانب ومسلحي وحدة "كراكن" الذين كانوا يتحضرو لتنفيذ هجمات تخريبة على الأراضي الروسية".وبحسب البيان": "أصابت الضربات عالية الدقة فرعا من المركز الوطني لمراقبة الفضاء في منطقة زاليتسي في مقاطعة خميلنيتسكي التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية للاستطلاع. تم تدمير قواعد الوقود في خاركوف وزابوروجي، والتي تم منها إمداد مجموعات القوات الأوكرانية في اتجاهي خاركوف وأوريخوف".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "نؤكد مرة أخرى أن القوات المسلحة الروسية تضرب فقط الأهداف العسكرية والبنية التحتية المرتبطة بها بشكل مباشر".
https://sputnikarabic.ae/20231231/لافروف-لـسبوتنيك-كل-مجرم-في-النظام-الأوكراني-سينال-القصاص-العادل-1084592300.html
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روسيا
القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
09:08 GMT 31.12.2023 (تم التحديث: 09:22 GMT 31.12.2023)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية، قصفت مراكز صنع القرار والمنشآت العسكرية في خاركوف شرقي أوكرانيا، ردًا على قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة بيلغورود.
وقالت الدفاع في بيانها: "رداً على هذا العمل الإرهابي، ضربت القوات المسلحة الروسية مراكز صنع القرار والمنشآت العسكرية في مدينة خاركوف، التي يستخدمها نظام كييف الإجرامي".
وأضاف: "وقضت الضربات الصاروخية عالية الدقة على مجمع فندق "قصر بالاس" ممثلين عن مديرية المخابرات الرئيسية والقوات المسلحة الأوكرانية الذين شاركوا بشكل مباشر في تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي في بيلغورود".
وتابع البيان: "وكان هناك أيضًا ما يصل إلى مائتي مرتزق أجنبي الذين كان من المقرر أن يشاركوا في غارات إرهابية على الأراضي الروسية المتاخمة لأوكرانيا".
وقالت الدفاع: "تم تنفيذ ضربات صاروخية عالية الدقة على مبنى جهاز الأمن الأوكراني في مقاطعة خاركوف ونقطة التكشلات القومية، وقضت على ممثلي قيادة جهاز أمن الدولة والمرتزقة الأجانب ومسلحي وحدة "كراكن" الذين كانوا يتحضرو لتنفيذ هجمات تخريبة على الأراضي الروسية".
وبحسب البيان": "أصابت الضربات عالية الدقة فرعا من المركز الوطني لمراقبة الفضاء في منطقة زاليتسي في مقاطعة خميلنيتسكي التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية للاستطلاع. تم تدمير قواعد الوقود في خاركوف وزابوروجي، والتي تم منها إمداد مجموعات القوات الأوكرانية في اتجاهي خاركوف وأوريخوف".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "نؤكد مرة أخرى أن القوات المسلحة الروسية تضرب فقط الأهداف العسكرية والبنية التحتية المرتبطة بها بشكل مباشر".