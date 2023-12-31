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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231231/لافروف-لـسبوتنيك-كل-مجرم-في-النظام-الأوكراني-سينال-القصاص-العادل-1084592300.html
لافروف لـ"سبوتنيك": كل مجرم في النظام الأوكراني سينال القصاص العادل
لافروف لـ"سبوتنيك": كل مجرم في النظام الأوكراني سينال القصاص العادل
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن كل مجرم في النظام الأوكراني سينال القصاص العادل. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T04:44+0000
2023-12-31T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لافروف خلال مقابلة لسبوتنيك: "نفس المصير ينتظر جميع المجرمين الآخرين. كل واحد منهم سينال القصاص العادل".وشدد لافروف على أن "المصير نفسه ينتظر جميع المجرمين الآخرين. وكل واحد منهم سينال القصاص العادل"، لافتا إلى أن لجنة التحقيق الروسية رفعت أكثر من 4 آلاف قضية جنائية ضد حوالي 900 فرد. وقال لافروف: "إنهم لا يشملون فقط أعضاء الجمعيات القومية المتطرفة وممثلي قوات الأمن الأوكرانية والمرتزقة، ولكن أيضًا ممثلين عن القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا".وطالبت روسيا مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة جراء هجوم نفذته القوات الأوكرانية على مدينة بيلغورود الروسية، مشددة على مشاركة تشيك، لتوضيح إمدادات الأسلحة إلى كييف.وتم فتح قضية جنائية بموجب مواد القانون الروسي "الشروع في القتل"، "القتل العمد"، و"التدمير المتعمد/الإضرار بالممتلكات".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن منظوماتها الدفاعية اعترضت صواريخ وقنابل أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه بيلغورود، بينها قنابل عنقودية.وأفاد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، بأن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى 22 شخصاً بينهم 3 أطفال، كما وأصيب 110 أشخاص بجراح متفاوتة بينهم 17 طفلا، إضافة إلى 30 شخصا في حالة حرجة.وأفاد سابقا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن وفدا برئاسة وزير الصحة الروسي توجه بتكليف من بوتين إلى بيلغورود، لتقديم المساعدات اللازمة لضحايا الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20231231/لافروف-حول-احتجاجات-صربيا-نجاح-فوتشيتش-لا-يعجب-الغرب-1084592101.html
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لافروف لـ"سبوتنيك": كل مجرم في النظام الأوكراني سينال القصاص العادل

04:44 GMT 31.12.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو.
محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن كل مجرم في النظام الأوكراني سينال القصاص العادل.
وقال لافروف خلال مقابلة لسبوتنيك: "نفس المصير ينتظر جميع المجرمين الآخرين. كل واحد منهم سينال القصاص العادل".
وأشار لافروف إلى أن المحاكم الروسية، بناءً على الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق، حكمت على "أكثر من 200 عنصر للقوات المسلحة الأوكرانية" بالسجن لفترات طويلة بسبب الفظائع المرتكبة.
وشدد لافروف على أن "المصير نفسه ينتظر جميع المجرمين الآخرين. وكل واحد منهم سينال القصاص العادل"، لافتا إلى أن لجنة التحقيق الروسية رفعت أكثر من 4 آلاف قضية جنائية ضد حوالي 900 فرد.
وقال لافروف: "إنهم لا يشملون فقط أعضاء الجمعيات القومية المتطرفة وممثلي قوات الأمن الأوكرانية والمرتزقة، ولكن أيضًا ممثلين عن القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا".
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
لافروف حول احتجاجات صربيا: نجاح فوتشيتش لا يعجب الغرب
04:21 GMT
وطالبت روسيا مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة جراء هجوم نفذته القوات الأوكرانية على مدينة بيلغورود الروسية، مشددة على مشاركة تشيك، لتوضيح إمدادات الأسلحة إلى كييف.
وتم فتح قضية جنائية بموجب مواد القانون الروسي "الشروع في القتل"، "القتل العمد"، و"التدمير المتعمد/الإضرار بالممتلكات".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن منظوماتها الدفاعية اعترضت صواريخ وقنابل أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه بيلغورود، بينها قنابل عنقودية.
وأفاد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، بأن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى 22 شخصاً بينهم 3 أطفال، كما وأصيب 110 أشخاص بجراح متفاوتة بينهم 17 طفلا، إضافة إلى 30 شخصا في حالة حرجة.
وأفاد سابقا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن وفدا برئاسة وزير الصحة الروسي توجه بتكليف من بوتين إلى بيلغورود، لتقديم المساعدات اللازمة لضحايا الهجوم.
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