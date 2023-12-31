https://sputnikarabic.ae/20231231/لافروف-لـسبوتنيك-كل-مجرم-في-النظام-الأوكراني-سينال-القصاص-العادل-1084592300.html
لافروف لـ"سبوتنيك": كل مجرم في النظام الأوكراني سينال القصاص العادل
لافروف لـ"سبوتنيك": كل مجرم في النظام الأوكراني سينال القصاص العادل
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن كل مجرم في النظام الأوكراني سينال القصاص العادل. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T04:44+0000
2023-12-31T04:44+0000
2023-12-31T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072912340_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_ac399de341a4b6e955b46215bc7158fb.jpg
وقال لافروف خلال مقابلة لسبوتنيك: "نفس المصير ينتظر جميع المجرمين الآخرين. كل واحد منهم سينال القصاص العادل".وشدد لافروف على أن "المصير نفسه ينتظر جميع المجرمين الآخرين. وكل واحد منهم سينال القصاص العادل"، لافتا إلى أن لجنة التحقيق الروسية رفعت أكثر من 4 آلاف قضية جنائية ضد حوالي 900 فرد. وقال لافروف: "إنهم لا يشملون فقط أعضاء الجمعيات القومية المتطرفة وممثلي قوات الأمن الأوكرانية والمرتزقة، ولكن أيضًا ممثلين عن القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا".وطالبت روسيا مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة جراء هجوم نفذته القوات الأوكرانية على مدينة بيلغورود الروسية، مشددة على مشاركة تشيك، لتوضيح إمدادات الأسلحة إلى كييف.وتم فتح قضية جنائية بموجب مواد القانون الروسي "الشروع في القتل"، "القتل العمد"، و"التدمير المتعمد/الإضرار بالممتلكات".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن منظوماتها الدفاعية اعترضت صواريخ وقنابل أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه بيلغورود، بينها قنابل عنقودية.وأفاد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، بأن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى 22 شخصاً بينهم 3 أطفال، كما وأصيب 110 أشخاص بجراح متفاوتة بينهم 17 طفلا، إضافة إلى 30 شخصا في حالة حرجة.وأفاد سابقا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن وفدا برئاسة وزير الصحة الروسي توجه بتكليف من بوتين إلى بيلغورود، لتقديم المساعدات اللازمة لضحايا الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20231231/لافروف-حول-احتجاجات-صربيا-نجاح-فوتشيتش-لا-يعجب-الغرب-1084592101.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072912340_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_a980faaee47f057a4ded8f68cd908c8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف لـ"سبوتنيك": كل مجرم في النظام الأوكراني سينال القصاص العادل
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن كل مجرم في النظام الأوكراني سينال القصاص العادل.
وقال لافروف خلال مقابلة لسبوتنيك: "نفس المصير ينتظر جميع المجرمين الآخرين. كل واحد منهم سينال القصاص العادل".
وأشار لافروف إلى أن المحاكم الروسية، بناءً على الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق، حكمت على "أكثر من 200 عنصر للقوات المسلحة الأوكرانية" بالسجن لفترات طويلة بسبب الفظائع المرتكبة.
وشدد لافروف على أن "المصير نفسه ينتظر جميع المجرمين الآخرين. وكل واحد منهم سينال القصاص العادل"، لافتا إلى أن لجنة التحقيق الروسية رفعت أكثر من 4 آلاف قضية جنائية ضد حوالي 900 فرد.
وقال لافروف: "إنهم لا يشملون فقط أعضاء الجمعيات القومية المتطرفة وممثلي قوات الأمن الأوكرانية والمرتزقة، ولكن أيضًا ممثلين عن القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا".
وطالبت روسيا مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة جراء هجوم نفذته القوات الأوكرانية على مدينة بيلغورود الروسية، مشددة على مشاركة تشيك، لتوضيح إمدادات الأسلحة إلى كييف.
وتم فتح قضية جنائية بموجب مواد القانون الروسي "الشروع في القتل"، "القتل العمد"، و"التدمير المتعمد/الإضرار بالممتلكات".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن منظوماتها الدفاعية اعترضت صواريخ وقنابل أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه بيلغورود، بينها قنابل عنقودية.
وأفاد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، بأن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى 22 شخصاً بينهم 3 أطفال، كما وأصيب 110 أشخاص بجراح متفاوتة بينهم 17 طفلا، إضافة إلى 30 شخصا في حالة حرجة.
وأفاد سابقا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن وفدا برئاسة وزير الصحة الروسي توجه بتكليف من بوتين إلى بيلغورود، لتقديم المساعدات اللازمة لضحايا الهجوم.