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https://sputnikarabic.ae/20231231/شي-جين-بينغ-إعادة-توحيد-الصين-وتايوان-ضرورة-تاريخية-1084606664.html
شي جين بينغ: إعادة توحيد الصين وتايوان ضرورة تاريخية
شي جين بينغ: إعادة توحيد الصين وتايوان ضرورة تاريخية
أفاد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطابه بمناسبة العام الجديد، بأن إعادة توحيد الصين وتايوان ضرورة تاريخية. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T15:47+0000
2023-12-31T15:47+0000
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وقال جين بينغ: "إعادة توحيد الوطن الأم ضرورة تاريخية. ويجب على المواطنين على جانبي مضيق تايوان أن يتحدوا لتقاسم المجد العظيم للنهضة الوطنية".وتدهور الوضع حول تايوان بشكل ملحوظ بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس/ آب الماضي. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعمًا أمريكيًا للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.وانقطعت العلاقات، بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية، والجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20231231/شي-جين-بينغ-العلاقات-بين-روسيا-والصين-حافظت-على-تطورها-رغم-الوضع-الدولي-الهش-1084599531.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

شي جين بينغ: إعادة توحيد الصين وتايوان ضرورة تاريخية

15:47 GMT 31.12.2023
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورشي جين بينغ
شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© POOL
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أفاد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطابه بمناسبة العام الجديد، بأن إعادة توحيد الصين وتايوان ضرورة تاريخية.
وقال جين بينغ: "إعادة توحيد الوطن الأم ضرورة تاريخية. ويجب على المواطنين على جانبي مضيق تايوان أن يتحدوا لتقاسم المجد العظيم للنهضة الوطنية".
وتدهور الوضع حول تايوان بشكل ملحوظ بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس/ آب الماضي. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعمًا أمريكيًا للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.
وانقطعت العلاقات، بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية، والجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.
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وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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