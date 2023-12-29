https://sputnikarabic.ae/20231229/الصواريخ-والمسيرات-تدك-قاعدة-خراب-الجير-الأمريكية-شرقي-سوريا--عاجل-1084561217.html

الصواريخ والمسيرات تدك قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شرقي سوريا- عاجل

الصواريخ والمسيرات تدك قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شرقي سوريا- عاجل

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الجمعة، بتنفيذ هجوم مزدوج بالصواريخ والمسيرات على قاعدة خراب الجير الأمريكية في منطقة الرميلان النفطية بريف محافظة الحسكة... 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T16:48+0000

2023-12-29T16:48+0000

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وأوضح مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة أن قصفا مزودجا، بالصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية، تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا ( قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، وهو الــ 11 خلال الــ 60 يوماً الماضية.‍‍وحاولت الدفاعات الجوية الأمريكية المكلفة بحماية القاعدة، التصدي للهجوم واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، ولكن دون جدوى.وتبنت المقاومة الاسلامية العراقية الهجوم الجديد على قاعدة خراب الجير، مؤكدة بأنه رداً على "المجازر الصهيونية" في قطاع غزة وانها مستمرة بدك معاقل وقواعد الجيش الأمريكي في العراق وسوريا.وقاعدة الرميلان اللاشرعية، أو مطار خراب الجير، هي مطار زراعي سوري قديم حوله الجيش الأمريكي عام 2014 إلى مهبط للمروحيات كأول قاعدة له في سوريا تم إنشاؤها في قرية "الجفال" الواقعة بين بلدتي الرميلان واليعربية بالقرب من الطريق الدولي وحقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.‍‍

https://sputnikarabic.ae/20231229/عضو-الكونغرس-ضعف-بايدن-هو-ما-يحرض-للهجوم-على-القواعد-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-1084560874.html

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أخبار سوريا اليوم, القواعد الأمريكية, العالم العربي