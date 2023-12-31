https://sputnikarabic.ae/20231231/لافروف-حول-احتجاجات-صربيا-نجاح-فوتشيتش-لا-يعجب-الغرب-1084592101.html
لافروف حول احتجاجات صربيا: نجاح فوتشيتش لا يعجب الغرب
لافروف حول احتجاجات صربيا: نجاح فوتشيتش لا يعجب الغرب
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الغرب ليس مستعداً لتحمل نتائج الانتخابات في صربيا. مؤكدا أن الدعم الذي قدمه شعب البلاد للرئيس ألكسندر... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T04:21+0000
2023-12-31T04:21+0000
2023-12-31T04:21+0000
سيرغي لافروف
روسيا
صربيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال مقابلة لـ "سبوتنيك": "ما حدث في بلغراد هو محاولة أخرى لتنسيق الاستيلاء غير القانوني على السلطة. يبدو أن ليس الجميع في الغرب على استعداد لقبول حقيقة أن الناخبين الصرب أعربوا عن دعمهم للرئيس ألكسندر فوتشيتش ومساره السياسي في الانتخابات".هذا وأعلن الرئيس السابق لوكالة الأمن والمعلومات (الاستخبارات، مكافحة التجسس) في صربيا، رئيس "الحركة الاشتراكية" ألكسندر فولين، أن روسيا شريك وحليف لصربيا، وذلك على خلفية الاحتجاجات الحالية، وأنها كانت إلى جانب صربيا في الحفاظ على النظام الدستوري فيها.وأضاف أن الغرب يقف وراء احتجاجات المعارضة في صربيا ضد نتائج انتخابات 17 ديسمبر/17 كانون الأول، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لثورة وفق السيناريو الذي وقع في بيلاروس.وشدد المسؤول الصربي على أنه فخور بكونه الرئيس السابق للجهاز الأمني الوحيد في أوروبا "الذي لم يصبح جزءًا من الهستيريا المعادية لروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20231231/لافروف-نوثق-جرائم-النازيين-الجدد-الأوكرانيين-ولا-تقتصر-على-فترة-العملية-العسكرية-1084591224.html
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سيرغي لافروف, روسيا, صربيا
سيرغي لافروف, روسيا, صربيا
لافروف حول احتجاجات صربيا: نجاح فوتشيتش لا يعجب الغرب
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الغرب ليس مستعداً لتحمل نتائج الانتخابات في صربيا. مؤكدا أن الدعم الذي قدمه شعب البلاد للرئيس ألكسندر فوتشيتش استدعى الغرب لمحاولة "تنسيق استيلاء غير قانوني على السلطة".
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال مقابلة لـ "سبوتنيك": "ما حدث في بلغراد هو محاولة أخرى لتنسيق الاستيلاء غير القانوني على السلطة. يبدو أن ليس الجميع في الغرب على استعداد لقبول حقيقة أن الناخبين الصرب أعربوا عن دعمهم للرئيس ألكسندر فوتشيتش ومساره السياسي في الانتخابات".
وكان لافروف أكد في وقت سابق، أن الغرب حاول وضع صربيا أمام خيارين
، إما الانضمام إلى الدول التي تطبق العقوبات ضد روسيا، أو تنظيم انقلاب على النظام القائم فيها.
هذا وأعلن الرئيس السابق لوكالة الأمن والمعلومات (الاستخبارات، مكافحة التجسس) في صربيا، رئيس "الحركة الاشتراكية" ألكسندر فولين، أن روسيا شريك وحليف لصربيا، وذلك على خلفية الاحتجاجات الحالية، وأنها كانت إلى جانب صربيا في الحفاظ على النظام الدستوري فيها.
وأضاف أن الغرب يقف وراء احتجاجات المعارضة في صربيا ضد نتائج انتخابات 17 ديسمبر/17 كانون الأول، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لثورة وفق السيناريو الذي وقع في بيلاروس.
وشدد المسؤول الصربي على أنه فخور بكونه الرئيس السابق للجهاز الأمني الوحيد في أوروبا "الذي لم يصبح جزءًا من الهستيريا المعادية لروسيا".