https://sputnikarabic.ae/20231231/وكالة-مقتل-10-من-أنصار-الله-بقصف-أمريكي-في-البحر-الأحمر-1084605953.html

وكالة: مقتل 10 من "أنصار الله" بقصف أمريكي في البحر الأحمر

وكالة: مقتل 10 من "أنصار الله" بقصف أمريكي في البحر الأحمر

قتل 10 يمنيين وأصيب اثنان من جراء القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة حاويات جنوبي البحر الأحمر، اليوم الأحد. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T15:10+0000

2023-12-31T15:10+0000

2023-12-31T15:10+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084312299_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_50cfa358fcdc1ba17a75e89c559dc242.png

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين ملاحيين بالحديدة، أنباء عن مقتل 10 حوثيين في القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر.وأفاد مصدر ملاحي في الميناء الخاضع لسيطرة "أنصار الله"، رفض الكشف عن اسمه، لـ"فرانس برس"، بـ"مقتل 10 حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبا في القصف الأمريكي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة".وأكد مصدر ملاحي آخر، من دون الكشف عن هويته، حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن "4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد".وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، أحبطت هجوما على سفينة قبالة سواحل اليمن.وأضافت الهيئة أنه "قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار".وبدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إغراق زوارق لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ومقتل طاقمها في أثناء مهاجمتها سفينة شحن تجارية قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.

https://sputnikarabic.ae/20231219/أنصار-الله-حتى-لو-نجحت-أمريكا-بحشد-العالم-كله-فعملياتنا-لن-تتوقف-إلا-بتوقف-الإبادة-في-غزة-1084256520.html

https://sputnikarabic.ae/20231222/أنصار-الله-تلوح-بإجراءات-عسكرية-جديدة-ضد-إسرائيل-حال-استمرار-عملياتها-في-غزة-1084373559.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي