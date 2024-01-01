https://sputnikarabic.ae/20240101/إعلام-بريطانيا-تريد-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-بغض-النظر-عن-واشنطن-1084626764.html

إعلام: بريطانيا تريد تزويد أوكرانيا بالأسلحة بغض النظر عن واشنطن

إعلام: بريطانيا تريد تزويد أوكرانيا بالأسلحة بغض النظر عن واشنطن

نقلت صحيفة بريطانية عن مصدر في الحكومة أن المملكة المتحدة تدرس إمكانية إطالة أمد الصراع في أوكرانيا حتى عام 2025 على الأقل وتزويد كييف بالأسلحة. 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T14:27+0000

2024-01-01T14:27+0000

2024-01-01T14:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة عن المصدر:"مع عام 2024، لا نتحدث عن نجاح عملياتي كبير من غير المرجح أن يكون هناك انفراجة هذا العام. في عام 2024، نتحدث عن بقاء (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حتى عام 2025 وما بعده".وتابعت: "يعتقد رؤساء المخابرات العسكرية البريطانية أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق النجاح على الجبهة في عام 2024 لأنها لا تمتلك القوة البشرية ولا الأسلحة لتحقيق اختراق كبير في ساحة المعركة".وقال مصدر عسكري أوكراني لصحيفة "التايمز" إن مخزون الأسلحة البريطانية قد انخفض كثيرًا لدرجة أنه من الأفضل الآن التفاوض مع ألمانيا بشأن هذا الأمر. واعترف أيضًا بأن الأوكرانيين العاديين تحدثوا عن هدنة، لكن هناك تساؤلات حول شروط هذه الهدنة.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240101/خبير-أوكراني-كييف-خسرت-بالفعل-1084618555.html

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