https://sputnikarabic.ae/20240101/إعلام-بريطانيا-تريد-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-بغض-النظر-عن-واشنطن-1084626764.html
إعلام: بريطانيا تريد تزويد أوكرانيا بالأسلحة بغض النظر عن واشنطن
إعلام: بريطانيا تريد تزويد أوكرانيا بالأسلحة بغض النظر عن واشنطن
نقلت صحيفة بريطانية عن مصدر في الحكومة أن المملكة المتحدة تدرس إمكانية إطالة أمد الصراع في أوكرانيا حتى عام 2025 على الأقل وتزويد كييف بالأسلحة. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T14:27+0000
2024-01-01T14:27+0000
2024-01-01T14:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وقالت الصحيفة عن المصدر:"مع عام 2024، لا نتحدث عن نجاح عملياتي كبير من غير المرجح أن يكون هناك انفراجة هذا العام. في عام 2024، نتحدث عن بقاء (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حتى عام 2025 وما بعده".وتابعت: "يعتقد رؤساء المخابرات العسكرية البريطانية أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق النجاح على الجبهة في عام 2024 لأنها لا تمتلك القوة البشرية ولا الأسلحة لتحقيق اختراق كبير في ساحة المعركة".وقال مصدر عسكري أوكراني لصحيفة "التايمز" إن مخزون الأسلحة البريطانية قد انخفض كثيرًا لدرجة أنه من الأفضل الآن التفاوض مع ألمانيا بشأن هذا الأمر. واعترف أيضًا بأن الأوكرانيين العاديين تحدثوا عن هدنة، لكن هناك تساؤلات حول شروط هذه الهدنة.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240101/خبير-أوكراني-كييف-خسرت-بالفعل-1084618555.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: بريطانيا تريد تزويد أوكرانيا بالأسلحة بغض النظر عن واشنطن
نقلت صحيفة بريطانية عن مصدر في الحكومة أن المملكة المتحدة تدرس إمكانية إطالة أمد الصراع في أوكرانيا حتى عام 2025 على الأقل وتزويد كييف بالأسلحة.
وقالت الصحيفة عن المصدر:"مع عام 2024، لا نتحدث عن نجاح عملياتي كبير من غير المرجح أن يكون هناك انفراجة هذا العام. في عام 2024، نتحدث عن بقاء (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حتى عام 2025 وما بعده".
وأضافت الصحيفة: "تعمل بريطانيا مع دول أوروبية أخرى، على التحرك بسرعة في محاولة لضمان قدرتها على مساعدة أوكرانيا في الفوز في حربها دون مساعدة الولايات المتحدة إذا أصبح دونالد ترامب رئيسًا هناك مرة أخرى".
وتابعت: "يعتقد رؤساء المخابرات العسكرية البريطانية أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق النجاح على الجبهة في عام 2024 لأنها لا تمتلك القوة البشرية ولا الأسلحة لتحقيق اختراق كبير في ساحة المعركة".
وقالت: "يحاول الوزراء في أوروبا يائسين زيادة القدرات الإنتاجية في جميع أنحاء القارة ليتمكنوا من إرسال الأسلحة والذخائر إلى كييف لمدة عام آخر على الأقل، بغض النظر عن الدعم الأمريكي".
وقال مصدر عسكري أوكراني لصحيفة "التايمز" إن مخزون الأسلحة البريطانية قد انخفض كثيرًا لدرجة أنه من الأفضل الآن التفاوض مع ألمانيا بشأن هذا الأمر. واعترف أيضًا بأن الأوكرانيين العاديين تحدثوا عن هدنة، لكن هناك تساؤلات حول شروط هذه الهدنة.
ويشير المنشور أيضًا إلى أنه وفقًا لبعض المسؤولين الغربيين، يمكن لأوكرانيا الاستمرار في السيطرة على الأراضي دون مساعدة الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالدفاع.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.