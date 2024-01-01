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https://sputnikarabic.ae/20240101/إيران-تعلن-بدء-عضويتها-في-بريكس-رسميا-1084637130.html
إيران تعلن بدء عضويتها في "بريكس" رسميا
إيران تعلن بدء عضويتها في "بريكس" رسميا
قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن انضمام أعضاء جدد لمجموعة "بريكس" يكسبها وزنا أكبر في المعااملات الدولية. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T21:47+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أكد فيه كنعاني أن بلاده أصبحت عضوا كاملا في بريكس اعتبارا من اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".ولفت كنعاني إلى أن بلاده تركز على استغلال الفرص متعددة الأطراف والتعددية، لأن هذا الأمر له نهج اقتصادي وتجاري خاص.وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: "عضوية بريكس الكاملة كانت نتيجة لتحسن علاقاتنا الدولية"، مشيرا إلى أن إيران ستعمل على تقوية دورها في العلاقات الدولية من خلال المجموعة.وضمت عضوية "بريكس" الأساسية 5 دول هي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتنتشر تلك الدول في 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.وخلال القمة الأخيرة للمجموعة التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تم دعوة 6 أعضاء جدد للانضمام للمجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد الشهر الجاري ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.
https://sputnikarabic.ae/20240101/بوتين-سيكون-لدول-البريكس-عمل-مثمر-في-ظل-الرئاسة-الروسية-1084620809.html
https://sputnikarabic.ae/20231226/بريكس-2023-خطى-ثابتة-نحو-الريادة-في-ضوء-التحديات-1084480885.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس

إيران تعلن بدء عضويتها في "بريكس" رسميا

21:47 GMT 01.01.2024 (تم التحديث: 21:49 GMT 01.01.2024)
© Sputnikتوسع مجموعة بريكس
توسع مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
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قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن انضمام أعضاء جدد لمجموعة "بريكس" يكسبها وزنا أكبر في المعااملات الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أكد فيه كنعاني أن بلاده أصبحت عضوا كاملا في بريكس اعتبارا من اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
بوتين: سيكون لدول "بريكس" عمل مثمر في ظل الرئاسة الروسية
10:05 GMT
ولفت كنعاني إلى أن بلاده تركز على استغلال الفرص متعددة الأطراف والتعددية، لأن هذا الأمر له نهج اقتصادي وتجاري خاص.
وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: "عضوية بريكس الكاملة كانت نتيجة لتحسن علاقاتنا الدولية"، مشيرا إلى أن إيران ستعمل على تقوية دورها في العلاقات الدولية من خلال المجموعة.
أعلام الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا الدول المؤسسة لمجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
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26 ديسمبر 2023, 20:15 GMT
وضمت عضوية "بريكس" الأساسية 5 دول هي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتنتشر تلك الدول في 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وخلال القمة الأخيرة للمجموعة التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تم دعوة 6 أعضاء جدد للانضمام للمجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد الشهر الجاري ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.
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بريكس تسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
"بريكس" تسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي
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