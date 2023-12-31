https://sputnikarabic.ae/20231231/الخارجية-الإيرانية-لـسبوتنيك-طهران-تعمل-على-إلغاء-الدولار-من-التعاملات-بين-دول-بريكس-1084596225.html
الخارجية الإيرانية لـ"سبوتنيك": طهران تعمل على إلغاء الدولار من التعاملات بين دول "بريكس"
الخارجية الإيرانية لـ"سبوتنيك": طهران تعمل على إلغاء الدولار من التعاملات بين دول "بريكس"
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، أن بلاده ستعمل على إلغاء الدولار في التعاملات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T08:57+0000
2023-12-31T08:57+0000
2023-12-31T08:57+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال كني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "بطبيعة الحال، يمكن تسمية مجموعة "بريكس" كأكبر نهج اقتصادي وتجاري دولي غير غربي". وأضاف: "إيران تمكنت من كسب عضويتها فيه، وفي إطار ذلك، لدينا وظائف خاصة ومسؤوليات مشتركة إلى جانب بقية أعضاء المجموعة".كما أشار إلى أن طهران اتخذت في سبيل ذلك جهودا عدة، معربا عن أمله في أن تزداد هذه الجهود وأن تصل إلى نتيجة مرضية، بحسب قوله.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في أغسطس/آب الماضي، أن التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة فيها.ومجموعة "بريكس" هي منظمة دولية، تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتشكل اقتصاداتها 23% من حجم الاقتصاد العالمي، و18% من حجم التجارة الدولية.وكانت مجموعة "بريكس" قد أتخذت قرارا خلال قمتها الأخيرة التي عقدت في جنوب أفريقيا، بانضمام كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.ووفقا للقرار، فإن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231012/إيران-توافق-على-فكرة-إنشاء-عملة-موحدة-بين-دول-البريكس-1081918391.html
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إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الخارجية الإيرانية لـ"سبوتنيك": طهران تعمل على إلغاء الدولار من التعاملات بين دول "بريكس"
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، أن بلاده ستعمل على إلغاء الدولار في التعاملات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في "بريكس".
طهران - سبوتنيك. وقال كني، في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأحد: "بطبيعة الحال، يمكن تسمية مجموعة "بريكس" كأكبر نهج اقتصادي وتجاري دولي غير غربي".
وأضاف: "إيران تمكنت من كسب عضويتها فيه، وفي إطار ذلك، لدينا وظائف خاصة ومسؤوليات مشتركة إلى جانب بقية أعضاء المجموعة".
وتابع: "يمكن اعتبار أهم هذه الوظائف الخاصة هي حذف الدولار من عمليات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين أعضاء البريكس".
كما أشار إلى أن طهران اتخذت في سبيل ذلك جهودا عدة، معربا عن أمله في أن تزداد هذه الجهود وأن تصل إلى نتيجة مرضية، بحسب قوله.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، قد أعلن في أغسطس/آب الماضي، أن التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة فيها.
ومجموعة "بريكس" هي منظمة دولية، تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتشكل اقتصاداتها 23% من حجم الاقتصاد العالمي، و18% من حجم التجارة الدولية.
وكانت مجموعة "بريكس
" قد أتخذت قرارا خلال قمتها الأخيرة التي عقدت في جنوب أفريقيا، بانضمام كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
ووفقا للقرار، فإن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2024.