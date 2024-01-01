https://sputnikarabic.ae/20240101/الساحل-الغربي-لليابان-بالكامل-مهدد-بحدوث-تسونامي-بعد-وقوع-زلازل-فيديو-1084619170.html
الساحل الغربي لليابان بالكامل مهدد بحدوث تسونامي بعد وقوع زلازل... فيديو
الساحل الغربي لليابان بالكامل مهدد بحدوث تسونامي بعد وقوع زلازل... فيديو
أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الاثنين، إنذارا بحدوث تسونامي على طول الساحل الغربي لليابان، ابتداء من جزيرة "هوكايدو" الشمالية إلى جزيرة "كيوشو"... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T08:28+0000
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طوكيو- سبوتنيك. وسجلت الوكالة في منطقة محافظة توياما وجزيرة "واجيما" بمحافظة إيشيكاوا تسونامي يتراوح ارتفاعه بين 0.5 إلى 1.2 متر.في سياق متصل، ضرب زلزالان قويان محافظة إيشيكاوا غربي اليابان، بفارق أقل من خمس دقائق، وهوما أسفر عن إعلان خطر وقوع تسونامي واسع المدى على الساحل الغربي للبلاد.وقالت وكالة الأرصاد الجوية الرئيسية في اليابان، إنه قد "تم تسجيل الهزات الأولى بقوة 5.7 ريختر، عند الساعة 16:06 بالتوقيت المحلي (7:06 بتوقيت غرينتش)، والثاني، وهو الأقوى، بقوة 7.4 ريختر، وقع في الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (7:10 بتوقيت غرينتش)"، وفقا للبيانات المحدّثة.وأعلنت الوكالة عن خطر حدوث تسونامي قوي في محيط المحافظة، ولم يتم بعد تحديد الأضرار والخسائر الناجمة عن الزلزال.يأتي ذلك في ظل مخاوف عالمية من التقلبات المناخية، حيث أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت الماضي، بأن عاصفة بحرية قوية أحدثت تسونامي من الأمواج التي وصلت إلى بعض الشوارع والأزقة في المناطق الساحلية من ولاية كاليفورنيا.وأظهرت لقطات فيديو منقولة على قنوات تلفزيونية أمريكية عدة ما تسببت به العاصفة البحرية قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا، فيما عمدت السلطات المحلية إلى إخلاء المناطق القريبة من الشاطئ، حيث فرّت مجموعات كبيرة من السكان إلى مناطق أكثر أمنًا.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, أخبار اليابان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, أخبار اليابان, الأخبار
الساحل الغربي لليابان بالكامل مهدد بحدوث تسونامي بعد وقوع زلازل... فيديو
أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الاثنين، إنذارا بحدوث تسونامي على طول الساحل الغربي لليابان، ابتداء من جزيرة "هوكايدو" الشمالية إلى جزيرة "كيوشو" في الجنوب، بعد تعرض محافظة إيشيكاوا غربي البلاد لزلزالين قويين.
طوكيو- سبوتنيك. وسجلت الوكالة في منطقة محافظة توياما وجزيرة "واجيما" بمحافظة إيشيكاوا تسونامي يتراوح ارتفاعه بين 0.5 إلى 1.2 متر.
في سياق متصل، ضرب زلزالان قويان محافظة إيشيكاوا غربي اليابان، بفارق أقل من خمس دقائق، وهوما أسفر عن إعلان خطر وقوع تسونامي واسع المدى على الساحل الغربي للبلاد.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الرئيسية في اليابان، إنه قد "تم تسجيل الهزات الأولى بقوة 5.7 ريختر، عند الساعة 16:06 بالتوقيت المحلي (7:06 بتوقيت غرينتش)، والثاني، وهو الأقوى، بقوة 7.4 ريختر، وقع في الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (7:10 بتوقيت غرينتش)"، وفقا للبيانات المحدّثة.
وأعلنت الوكالة عن خطر حدوث تسونامي قوي
في محيط المحافظة، ولم يتم بعد تحديد الأضرار والخسائر الناجمة عن الزلزال.
يأتي ذلك في ظل مخاوف عالمية من التقلبات المناخية، حيث أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت الماضي، بأن عاصفة بحرية قوية أحدثت تسونامي من الأمواج التي وصلت إلى بعض الشوارع والأزقة في المناطق الساحلية من ولاية كاليفورنيا.
وأظهرت لقطات فيديو منقولة على قنوات تلفزيونية أمريكية عدة ما تسببت به العاصفة البحرية قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا، فيما عمدت السلطات المحلية إلى إخلاء المناطق القريبة من الشاطئ، حيث فرّت مجموعات كبيرة من السكان إلى مناطق أكثر أمنًا.