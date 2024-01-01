https://sputnikarabic.ae/20240101/صحيفة-إسرائيل-تلقت-رسالة-تطمين-من-واشنطن-قبل-مغادرة-جيرالد-فورد-للمنطقة-1084620669.html
صحيفة: إسرائيل تلقت رسالة تطمين من واشنطن قبل مغادرة "جيرالد فورد" للمنطقة
صحيفة: إسرائيل تلقت رسالة تطمين من واشنطن قبل مغادرة "جيرالد فورد" للمنطقة
أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" والسفن المرافقة لها، والتي وصلت في بداية الحرب في قطاع غزة، لمنطقة شرق البحر... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T09:58+0000
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وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "واشنطن أبلغت إسرائيل بالخطوة قبل تنفيذها، وفي الوقت ذاته، أوضحت أن لديها ما يكفي من القوات في المنطقة، وأنها سترسل المزيد من الأدوات العسكرية إذا دعت الحاجة".ووفق التقرير، فإن أكبر حاملة طائرات أمريكية (فورد) ستغادر المنطقة، في الأيام المقبلة.وقالت الصحيفة إن حاملة الطائرات "فورد" كانت تقترب من نهاية انتشارها العملياتي عندما تم إرسالها إلى البحر الأبيض المتوسط، في اليوم التالي لهجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع البوارج الخمس التي برفقتها.ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير، لم تسمه، إن "عودة حاملة الطائرات إلى قاعدتها في نورفولك بولاية فيرجينيا تسير في الموعد المحدد وحتى بعد رحيلها، ستظل الولايات المتحدة تتمتع بقدرات عسكرية كثيرة في المنطقة، بما في ذلك المدمرات وسفن الصواريخ التي تتمركز في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر"، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات "آيزنهاور" تتواجد الآن في الخليج العربي، والتي تم إحضارها إلى هناك لردع إيران، بحسب قولها.وتعتبر "جيرالد فورد"، التي تحمل اسم الرئيس الثامن والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية، حاملة الطائرات الأكثر تقدما في البحرية الأمريكية، وعلى متنها أكثر من 75 طائرة مقاتلة، وقاذفتي صواريخ مضادة للطائرات، وصواريخ أرض جو من نوع "RAM" ونظامي رادار منفصلين.
https://sputnikarabic.ae/20231216/الدفاع-الأمريكية-تمدد-مهمة-حاملة-الطائرات-جيرالد-فورد-والطراد-نورماندي-شرقي-المتوسط-1084188051.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار حزب الله
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار حزب الله
صحيفة: إسرائيل تلقت رسالة تطمين من واشنطن قبل مغادرة "جيرالد فورد" للمنطقة
أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" والسفن المرافقة لها، والتي وصلت في بداية الحرب في قطاع غزة، لمنطقة شرق البحر المتوسط لردع "حزب الله"، ستغادر المنطقة.
وأضافت صحيفة
"يديعوت أحرونوت"، أن "واشنطن أبلغت إسرائيل بالخطوة قبل تنفيذها، وفي الوقت ذاته، أوضحت أن لديها ما يكفي من القوات في المنطقة، وأنها سترسل المزيد من الأدوات العسكرية إذا دعت الحاجة".
ووفق التقرير، فإن أكبر حاملة طائرات أمريكية (فورد) ستغادر المنطقة، في الأيام المقبلة.
وقالت الصحيفة إن حاملة الطائرات
"فورد" كانت تقترب من نهاية انتشارها العملياتي عندما تم إرسالها إلى البحر الأبيض المتوسط، في اليوم التالي لهجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع البوارج الخمس التي برفقتها.
16 ديسمبر 2023, 18:23 GMT
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير، لم تسمه، إن "عودة حاملة الطائرات إلى قاعدتها في نورفولك بولاية فيرجينيا تسير في الموعد المحدد وحتى بعد رحيلها، ستظل الولايات المتحدة تتمتع بقدرات عسكرية كثيرة في المنطقة، بما في ذلك المدمرات وسفن الصواريخ التي تتمركز في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر"، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات "آيزنهاور
" تتواجد الآن في الخليج العربي، والتي تم إحضارها إلى هناك لردع إيران، بحسب قولها.
وتعتبر "جيرالد فورد"، التي تحمل اسم الرئيس الثامن والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية، حاملة الطائرات الأكثر تقدما في البحرية الأمريكية، وعلى متنها أكثر من 75 طائرة مقاتلة، وقاذفتي صواريخ مضادة للطائرات، وصواريخ أرض جو من نوع "RAM" ونظامي رادار منفصلين.