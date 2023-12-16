https://sputnikarabic.ae/20231216/الدفاع-الأمريكية-تمدد-مهمة-حاملة-الطائرات-جيرالد-فورد-والطراد-نورماندي-شرقي-المتوسط-1084188051.html
الدفاع الأمريكية تمدد مهمة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" والطراد "نورماندي" شرقي المتوسط
الدفاع الأمريكية تمدد مهمة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" والطراد "نورماندي" شرقي المتوسط
ذكرت وسائل إعلام أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" ستبقى في شرقي البحر المتوسط لأسابيع أخرى، وكذلك الحال بالنسبة للطراد الصاروخي "يو إس إس... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T18:23+0000
2023-12-16T18:23+0000
2023-12-16T18:34+0000
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وقالت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الدفاع الأمريكية أمرت ببقاء الوحدات البحرية الأمريكية بالقرب من إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة.وبحسب ما ذكرته الوكالة، فإن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مدد مهمة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" في المنطقة للمرة الثالثة، حيث يواصل البنتاغون، تعزيز وجوده العسكري شرقي البحر المتوسط منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنتها حركة حماس في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أن أوستن أصدر أمرا بإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" إلى شرق البحر المتوسط في اليوم التالي للعملية، التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لإيقاف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين والأماكن المقدسة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.يذكر أن الحرب تخللتها هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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https://sputnikarabic.ae/20231216/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الجيش-الإسرائيلي-يقتل-بالخطأ-محتجزين-لدى-حماس-فيديو-وصور-1084160150.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
الدفاع الأمريكية تمدد مهمة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" والطراد "نورماندي" شرقي المتوسط
18:23 GMT 16.12.2023 (تم التحديث: 18:34 GMT 16.12.2023)
ذكرت وسائل إعلام أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" ستبقى في شرقي البحر المتوسط لأسابيع أخرى، وكذلك الحال بالنسبة للطراد الصاروخي "يو إس إس نورماندي".
وقالت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الدفاع الأمريكية أمرت ببقاء الوحدات البحرية الأمريكية
بالقرب من إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة.
وبحسب ما ذكرته
الوكالة، فإن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مدد مهمة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" في المنطقة للمرة الثالثة، حيث يواصل البنتاغون، تعزيز وجوده العسكري شرقي البحر المتوسط منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنتها حركة حماس في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يذكر أن أوستن أصدر أمرا بإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" إلى شرق البحر المتوسط في اليوم التالي للعملية، التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية
"حماس" لإيقاف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين والأماكن المقدسة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
يذكر أن الحرب تخللتها هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.