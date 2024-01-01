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https://sputnikarabic.ae/20240101/كيف-تغيرت-خريطة-الأسلحة-النووية-في-2023-1084634966.html
كيف تغيرت خريطة الأسلحة النووية في 2023؟
كيف تغيرت خريطة الأسلحة النووية في 2023؟
شهد عام 2023 أحداثا مهما بالنسبة للدول التي تمتلك أسلحة نووية، وخاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اللتان تمتلكان أكثر من 90 في المئة من الأسلحة الذرية في... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T19:44+0000
2024-01-01T19:44+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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ونشرت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تقريرا حول أبرز التغيرات النووية التي حدثت في العالم في العام الماضي، وكان أبرزها التراجع في الالتزامات الدولية الخاصة بالحد من الانتشار النووي.ففي ذلك العام علقت روسيا مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت" متهمة الولايات المتحدة بعدم الالتزام بها، وهو الأمر الذي زاد حجم المخاطر النووية في العالم خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية، حسبما قال نيكولاي سوكوف، زميل بارز في مركز فيينا لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي.ونقلت "سبوتنيك" عن سوكوف قوله إن التهديدات النووية بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 1962، كما ألغت روسيا التصديق على معاهدة الحظرالشامل للتجارب النووية، بسبب رفض واشنطن التصديق عليها.ويقول "إم في رامانا"، مدير معهد ليو للقضايا العالمية بجامعة كولومبيا البريطانية، إن هناك احتمالات لا تزال قائمة لحدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو وواشنطن.كما شهد عام 2023، وضع روسيا لأسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا وفقا لاتفاق ثنائي، أكدت موسكو أن ذلك لا ينتهك التزاماتها المتعلقة بالحد من الأسلحة النووية، لكنه يأتي ضمن ردها على الوجود المتزايد للأسلحة النووية الأمريكية في دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".كما كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت خطط خاصة بإنشاء مخازن نووية في قاعدة تابعة لها في بريطانيا، وهي الخطوة التي نددت بها روسيا.وفي 2023 أيضا، خصصت الإدارة الأمريكية نحو 38 مليار دولار لتحديث مؤسساتها النووية وخاصة قنابل "بي - 61" التكتيكية.وتمتلك روسيا ترسانة مخيفة من الصواريخ النووية أبرزها صواريخ "سارمات" الاستراتيجية التي تم وضعها في الخدمة القتالية في 2023.وفيما يخص الصين، التي تمثل قوة نووية محورية في العالم، فقد أشارت تقارير بالكونغرس الأمريكي إلى أن الصين تمتلك 500 رأس نووي، ومن المتوقع أن تتضاعف ترسانتها النووية خلال الأعوام المقبلة، في ذات الوقت الذي تواجه فيه بكين اتهامات أمريكية بعدم وجود شفافية حول برنامجها النووي.وأشار التقرير إلى أن وجود الصين كلاعب نووي محوري جعل العالم رهن ما يمكن أن يوصف بـ"المثلث النووي"، الذي يضم روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يمكن أن يقود لسباق نووي أكثر خطورة مما كان عليه الوضع بين واشنطن وموسكو.يذكر أن العالم يوجد به 9 دول نووية يعترف 5 منها بامتلاك السلاح النووي رسميا وهي روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى 4 دول لا تعترف بامتلاك السلاح النووي وهي إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية.ويقدر عدد الرؤوس النووية في العالم بنحو 12 ألف رأس نووي، تمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 90 في المئة منها.
https://sputnikarabic.ae/20231007/شويغو-يعلن-تجهيز-الفوج-الأول-من-قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-بـسارمات-1081740642.html
https://sputnikarabic.ae/20231025/مجلس-الفيدرالية-الروسي-إذا-لم-تلتزم-واشنطن-بمعاهدة-حظر-التجارب-النووية-فلا-معنى-لمشاركة-روسيا-فيها-1082440721.html
https://sputnikarabic.ae/20231014/بعد-التحذير-من-عدم-قدرة-أمريكا-على-مواجهتها-ما-هي-القدرات-النووية-لروسيا-والصين-1082010428.html
https://sputnikarabic.ae/20231020/الصين-ترد-على-تقرير-للبنتاغون-بشأن-امتلاكها-500-رأس-نووي-جاهز-للاستخدام-1082254757.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

كيف تغيرت خريطة الأسلحة النووية في 2023؟

19:44 GMT 01.01.2024
© MINISTRY OF DEFENSE OF RUSSIAN FEDERATION / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ سارمات النووي الروسي
صاروخ سارمات النووي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© MINISTRY OF DEFENSE OF RUSSIAN FEDERATION
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شهد عام 2023 أحداثا مهما بالنسبة للدول التي تمتلك أسلحة نووية، وخاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اللتان تمتلكان أكثر من 90 في المئة من الأسلحة الذرية في العالم.
ونشرت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تقريرا حول أبرز التغيرات النووية التي حدثت في العالم في العام الماضي، وكان أبرزها التراجع في الالتزامات الدولية الخاصة بالحد من الانتشار النووي.
إطلاق صواريخ باليستية سارمات، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
شويغو يعلن تجهيز الفوج الأول من قوات الصواريخ الاستراتيجية بـ"سارمات"
7 أكتوبر 2023, 06:44 GMT
ففي ذلك العام علقت روسيا مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت" متهمة الولايات المتحدة بعدم الالتزام بها، وهو الأمر الذي زاد حجم المخاطر النووية في العالم خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية، حسبما قال نيكولاي سوكوف، زميل بارز في مركز فيينا لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي.
ونقلت "سبوتنيك" عن سوكوف قوله إن التهديدات النووية بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 1962، كما ألغت روسيا التصديق على معاهدة الحظرالشامل للتجارب النووية، بسبب رفض واشنطن التصديق عليها.
مجلس الاتحاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2023
مجلس الفيدرالية الروسي يوافق على إلغاء التصديق حول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
25 أكتوبر 2023, 10:19 GMT
ويقول "إم في رامانا"، مدير معهد ليو للقضايا العالمية بجامعة كولومبيا البريطانية، إن هناك احتمالات لا تزال قائمة لحدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو وواشنطن.
كما شهد عام 2023، وضع روسيا لأسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا وفقا لاتفاق ثنائي، أكدت موسكو أن ذلك لا ينتهك التزاماتها المتعلقة بالحد من الأسلحة النووية، لكنه يأتي ضمن ردها على الوجود المتزايد للأسلحة النووية الأمريكية في دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".
كما كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت خطط خاصة بإنشاء مخازن نووية في قاعدة تابعة لها في بريطانيا، وهي الخطوة التي نددت بها روسيا.
إطلاق صاروخ نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
بعد التحذير من عدم قدرة أمريكا على مواجهتها... ما هي القدرات النووية لروسيا والصين؟
14 أكتوبر 2023, 17:47 GMT
وفي 2023 أيضا، خصصت الإدارة الأمريكية نحو 38 مليار دولار لتحديث مؤسساتها النووية وخاصة قنابل "بي - 61" التكتيكية.
وتمتلك روسيا ترسانة مخيفة من الصواريخ النووية أبرزها صواريخ "سارمات" الاستراتيجية التي تم وضعها في الخدمة القتالية في 2023.
وفيما يخص الصين، التي تمثل قوة نووية محورية في العالم، فقد أشارت تقارير بالكونغرس الأمريكي إلى أن الصين تمتلك 500 رأس نووي، ومن المتوقع أن تتضاعف ترسانتها النووية خلال الأعوام المقبلة، في ذات الوقت الذي تواجه فيه بكين اتهامات أمريكية بعدم وجود شفافية حول برنامجها النووي.
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
الصين ترد على تقرير للبنتاغون بشأن امتلاكها 500 رأس نووي جاهز للاستخدام
20 أكتوبر 2023, 14:41 GMT
وأشار التقرير إلى أن وجود الصين كلاعب نووي محوري جعل العالم رهن ما يمكن أن يوصف بـ"المثلث النووي"، الذي يضم روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يمكن أن يقود لسباق نووي أكثر خطورة مما كان عليه الوضع بين واشنطن وموسكو.
يذكر أن العالم يوجد به 9 دول نووية يعترف 5 منها بامتلاك السلاح النووي رسميا وهي روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى 4 دول لا تعترف بامتلاك السلاح النووي وهي إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية.
ويقدر عدد الرؤوس النووية في العالم بنحو 12 ألف رأس نووي، تمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 90 في المئة منها.
© Sputnikمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
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