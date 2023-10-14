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https://sputnikarabic.ae/20231014/بعد-التحذير-من-عدم-قدرة-أمريكا-على-مواجهتها-ما-هي-القدرات-النووية-لروسيا-والصين-1082010428.html
بعد التحذير من عدم قدرة أمريكا على مواجهتها... ما هي القدرات النووية لروسيا والصين؟
بعد التحذير من عدم قدرة أمريكا على مواجهتها... ما هي القدرات النووية لروسيا والصين؟
تصنف روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين ضمن الدول النووية الـ5 التي تعترف بامتلاك الأسلحة النووية رسميا، وتوصف بأنها الدول الـ3 العظمى في العالم في الوقت... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T17:47+0000
2023-10-14T17:47+0000
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رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوصت إحدى لجان "الكونغرس" الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، بتحديث الترسانة النووية الأمريكية، مشيرة إلى أن احتمال اندلاع صراع نووي مع روسيا والصين يتزايد بوتيرة سريعة.وتمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم تضم نحو 5 آلاف و889 قنبلة نووية، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بـ 5 آلاف و244 قنبلة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة بـ410 قنابل، حسبما تشير إحصائيات اتحاد العلماء الأمريكيين في 2023.أبرز ملامح الترسانة النووية الروسيةتضم الترسانة النووية الروسية عدة أقسام كل منها يصف وضعا محددا للسلاح النووي الذي تمتلكه الدولة في 2023:أسلحة نووية استراتيجية (محملة على صواريخ عابرة للقارات وقاذفات ثقيلة): 1674 رأسا نوويا.أسلحة نووية احتياطية (موجودة داخل قواعد عسكرية لكنها غير معدة للإطلاق): 2815 رأسا نوويا.المخزون العسكري (يشمل إجمالي الأقسام السابقة): 4489 رأسا نوويا.أبرز ملامح الترسانة النووية الأمريكيةتضم الترسانة النووية الأمريكية عدة أقسام كل منها يصف وضعا محددا للسلاح النووي الذي تمتلكه الدولة في 2023:أسلحة نووية استراتيجية (محملة على صواريخ عابرة للقارات وقاذفات ثقيلة): 1670 رأسا نوويا.أسلحة نووية غير استراتيجية (محملة على طائرات وصواريخ قصيرة المدى): 100 رأس نووي.أسلحة نووية احتياطية (موجودة داخل قواعد عسكرية لكنها غير معدة للإطلاق): 1938 رأسا نوويا.المخزون العسكري (يشمل إجمالي الأقسام الـ 3 السابقة): 3708 رؤوس نووية.ورغم أن ترسانة الصين النووية أصغر بكثير من الترسانة النووية الأمريكية إذا لا يتجاوز عدد رؤوسها النووية 410، حسب تقديرات، إلا أن هناك مخاوف غربية تم التعبير عنها في تقارير تحذر من تنامي قدرات الصين النووية بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، تجعلها تصل إلى أضعاف القدرات الحالية.ويضاف إلى ذلك فإن التوصية الأخيرة بالكونغرس، حول قدرات روسيا والصين النووية، تضع الدولتين في مواجهة نووية مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأوصت لجنة من النواب في "الكونغرس" الأمريكي بتحديث وتطوير الترسانة النووية الأمريكية، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية "غير كافية" لمواجهة الصين وروسيا، وقالت إن التطوير يجب أن يشمل الكم والنوع على حد سواء.
https://sputnikarabic.ae/20220920/ليس-لها-مثيل-في-العالم-معلومات-عن-قنبلة-القيصر-النووية-الروسية-1068009859.html
https://sputnikarabic.ae/20230806/كيف-تغير-حجم-الترسانة-النووية-الأمريكية-منذ-1945-1079828739.html
https://sputnikarabic.ae/20231013/برلمانيون-أمريكيون-يشكون-عدم-كفاية-الترسانة-النووية-لمواجهة-روسيا-والصين-1081964398.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد التحذير من عدم قدرة أمريكا على مواجهتها... ما هي القدرات النووية لروسيا والصين؟

17:47 GMT 14.10.2023
© Sputnik . Sergey Kazakإطلاق صاروخ نووي روسي
إطلاق صاروخ نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© Sputnik . Sergey Kazak
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تصنف روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين ضمن الدول النووية الـ5 التي تعترف بامتلاك الأسلحة النووية رسميا، وتوصف بأنها الدول الـ3 العظمى في العالم في الوقت الحالي.
وأوصت إحدى لجان "الكونغرس" الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، بتحديث الترسانة النووية الأمريكية، مشيرة إلى أن احتمال اندلاع صراع نووي مع روسيا والصين يتزايد بوتيرة سريعة.
قنبلة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
ليس لها مثيل في العالم… معلومات عن قنبلة "القيصر" النووية الروسية
20 سبتمبر 2022, 15:44 GMT
وتمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم تضم نحو 5 آلاف و889 قنبلة نووية، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بـ 5 آلاف و244 قنبلة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة بـ410 قنابل، حسبما تشير إحصائيات اتحاد العلماء الأمريكيين في 2023.

أبرز ملامح الترسانة النووية الروسية

تضم الترسانة النووية الروسية عدة أقسام كل منها يصف وضعا محددا للسلاح النووي الذي تمتلكه الدولة في 2023:
أسلحة نووية استراتيجية (محملة على صواريخ عابرة للقارات وقاذفات ثقيلة): 1674 رأسا نوويا.
أسلحة نووية احتياطية (موجودة داخل قواعد عسكرية لكنها غير معدة للإطلاق): 2815 رأسا نوويا.
المخزون العسكري (يشمل إجمالي الأقسام السابقة): 4489 رأسا نوويا.
مراسل صحفي يقف أمام سينما مهجورة في هيروشيما، 8 سبتمبر/ أيلول 1945 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
دماء هيروشيما لم تجف… تسلسل زمني لترسانة أمريكا النووية منذ قصف اليابان
6 أغسطس, 10:42 GMT

أبرز ملامح الترسانة النووية الأمريكية

تضم الترسانة النووية الأمريكية عدة أقسام كل منها يصف وضعا محددا للسلاح النووي الذي تمتلكه الدولة في 2023:
أسلحة نووية استراتيجية (محملة على صواريخ عابرة للقارات وقاذفات ثقيلة): 1670 رأسا نوويا.
أسلحة نووية غير استراتيجية (محملة على طائرات وصواريخ قصيرة المدى): 100 رأس نووي.
أسلحة نووية احتياطية (موجودة داخل قواعد عسكرية لكنها غير معدة للإطلاق): 1938 رأسا نوويا.
المخزون العسكري (يشمل إجمالي الأقسام الـ 3 السابقة): 3708 رؤوس نووية.
ورغم أن ترسانة الصين النووية أصغر بكثير من الترسانة النووية الأمريكية إذا لا يتجاوز عدد رؤوسها النووية 410، حسب تقديرات، إلا أن هناك مخاوف غربية تم التعبير عنها في تقارير تحذر من تنامي قدرات الصين النووية بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، تجعلها تصل إلى أضعاف القدرات الحالية.
صاروخ أمريكي من طراز بيرشينغ 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
برلمانيون أمريكيون يشتكون "عدم كفاية" الترسانة النووية لمواجهة روسيا والصين
أمس, 08:03 GMT
ويضاف إلى ذلك فإن التوصية الأخيرة بالكونغرس، حول قدرات روسيا والصين النووية، تضع الدولتين في مواجهة نووية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوصت لجنة من النواب في "الكونغرس" الأمريكي بتحديث وتطوير الترسانة النووية الأمريكية، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية "غير كافية" لمواجهة الصين وروسيا، وقالت إن التطوير يجب أن يشمل الكم والنوع على حد سواء.
© Sputnikمقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
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