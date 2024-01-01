https://sputnikarabic.ae/20240101/ليبرمان-الحكومة-الإسرائيلية-لا-تعرف-كيف-تنهي-الحرب-في-الجنوب-أو-ماذا-تفعل-في-الشمال-1084625623.html

ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية لا تعرف كيف تنهي الحرب في الجنوب أو ماذا تفعل في الشمال

ليبرمان: الحكومة الإسرائيلية لا تعرف كيف تنهي الحرب في الجنوب أو ماذا تفعل في الشمال

دعا أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" جيش بلاده إلى إعادة احتلال الأراضي الواقعة بجنوب لبنان التي انسحب منها عام 2000. 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T13:48+0000

2024-01-01T13:48+0000

2024-01-01T13:48+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار حزب الله

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101373/30/1013733067_0:282:2639:1766_1920x0_80_0_0_a0bf118f71040e3094e1a84c53dfcdb0.jpg

جاء ذلك خلال اجتماع كتلته البرلمانية في الكنيست، اليوم الاثنين، وفق ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وقال ليبرمان: "سمعت أنهم يعتزمون نشر قوات من الجيش اللبناني بين الحدود الإسرائيلية وحدود الليطاني، مع ضباط فرنسيين "للإشراف". هذا ليس أمناً".وأضاف: "علينا أن نبدأ تحركاً عسكرياً حازماً، وندمر كل البؤر المواقع العسكرية ومواقع تصنيع الاسلحة التابعة لحزب الله، ونسوي منطقة الضاحية بالأرض، ونستقر أخيراً على خط الليطاني".وتابع ليبرمان الذي سبق وشغل مناصب بينها وزير الدفاع والخارجية: "كل شيء بين الليطاني وحدود دولة إسرائيل يجب أن يكون تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي. لدينا تجربة سيئة مع الحزام الأمني. سيتعين علينا أن نكون هناك حتى يكون في بيروت حكومة قادرة على ممارسة سيادتها".وحول بقاء حزب "المعسكر الرسمي" في الائتلاف الحكومي والذي انضم إليه بعد اندلاع الحرب، قال ليبرمان: "أقدر أن (بيني) غانتس و(غادي) آيزنكوت في طريقهما للخروج. الأمر واضح ومسألة وقت فقط".وفي عام 1982، استولت إسرائيل بمساعدة مليشيات محلية تابعة لها على أجزاء كبيرة من لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت، ثم تلا ذلك انسحاب تدريجي من بعض المناطق المحتلة بين عامي 1983 و1985، لكنها أبقَت سيطرةً جزئيةً على المنطقة الحدودية المعروفة باسم الحزام الأمني لجنوب لبنان، والتي انسحبت منها في عام 2000.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف قتيل جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60% من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-خلية-لـ-حزب-الله-كانت-تهم-بإطلاق-طائرات-مسيرة-1084624950.html

https://sputnikarabic.ae/20231228/ليبرمان-مليون-و500-ألف-من-سكان-غزة-سيغادرون-إلى-سيناء-وعلينا-السيطرة-على-محور-فيلادلفيا-1084537124.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن