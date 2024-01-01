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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240101/مستشار-سابق-في-البنتاغون-التهديدات-الموجهة-للولايات-المتحدة-تأتي-من-واشنطن-نفسها-1084629981.html
مستشار سابق في البنتاغون: التهديدات الموجهة للولايات المتحدة تأتي من واشنطن نفسها
مستشار سابق في البنتاغون: التهديدات الموجهة للولايات المتحدة تأتي من واشنطن نفسها
أفاد المستشار السابق في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن الولايات المتحدة تتدخل في صراعات دول أخرى، دون أن تدرك أن التهديد الأمني... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T16:39+0000
2024-01-01T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": " إن التهديدات التي تواجهها هذه البلاد (أمريكا) لا تأتي من ساحات القتال الأجنبية، إنها هنا في الداخل".وفي وقت سابق، صرح ماكغريغور، بأن الرئيس جو بايدن وعد بتقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا وإسرائيل على الرغم من أن أمريكا لا تستطيع تأمين حدودها مع المكسيك.وقال ماكغريغور إن "أوكرانيا ماتت نتيجة الصراع مع روسيا الذي أثاره حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة".وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وكما أكد السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وأبدت وزارة الخارجية استعدادها للحوار مع حلف شمال الأطلسي ولكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20240101/إعلام-بريطانيا-تريد-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-بغض-النظر-عن-واشنطن-1084626764.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار سابق في البنتاغون: التهديدات الموجهة للولايات المتحدة تأتي من واشنطن نفسها

16:39 GMT 01.01.2024 (تم التحديث: 16:57 GMT 01.01.2024)
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أفاد المستشار السابق في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن الولايات المتحدة تتدخل في صراعات دول أخرى، دون أن تدرك أن التهديد الأمني ​​الحقيقي يأتي من الداخل.
وقال ماكغريغور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": " إن التهديدات التي تواجهها هذه البلاد (أمريكا) لا تأتي من ساحات القتال الأجنبية، إنها هنا في الداخل".
وفي وقت سابق، صرح ماكغريغور، بأن الرئيس جو بايدن وعد بتقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا وإسرائيل على الرغم من أن أمريكا لا تستطيع تأمين حدودها مع المكسيك.
وقال ماكغريغور إن "أوكرانيا ماتت نتيجة الصراع مع روسيا الذي أثاره حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: بريطانيا تريد تزويد أوكرانيا بالأسلحة بغض النظر عن واشنطن
14:27 GMT
وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وكما أكد السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.
وأبدت وزارة الخارجية استعدادها للحوار مع حلف شمال الأطلسي ولكن على قدم المساواة مع تخلي الغرب عن مساره نحو عسكرة القارة.
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