https://sputnikarabic.ae/20240102/إيران-ترسل-مذکرة-ثانية-إلی-أمریكا-بشأن-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-1084640913.html

إيران ترسل مذکرة ثانية إلی أمریكا بشأن ملف اغتيال قاسم سليماني

إيران ترسل مذکرة ثانية إلی أمریكا بشأن ملف اغتيال قاسم سليماني

أرسلت وزارة الخارجية الإيرانية، مذکرة ثانية إلی الأمریكیین بشأن التفاوض حول ملف اغتیال قائد فيلق "القدس" السابق، قاسم سليماني. 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T07:29+0000

2024-01-02T07:29+0000

2024-01-02T07:29+0000

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وقال مدیر مرکز الشؤون القانونية والدولیة التابع للرئاسة الإيرانية، توکل حبيب زاده، في تصريح خاص لوکالة "إيسنا" الإيرانية، إنه "تم توجيه هذه المذكرة بعد عدم تلقي رد من أمريكا على المذكرة الأولى لطلب التحكيم بين الطرفين".وأضاف زاده، أنه "وفقا لاتفاقية عام 1973، أي اتفاقية حماية الدبلوماسيين، إذا لم يتم الرد من قبل الأمريكيين خلال فترة أقصاها 6 أشهر من زمن إرسال المذكرة الثانية، فیتم تنفیذ المرحلة الثالثة، أي تسجيل الطلب لدى محكمة العدل الدولية".وتابع زاده أنه "تم إرسال المذكرة الثانية من وزارة الخارجية إلى الولايات المتحدة، قبل نحو شهر ونصف الشهر، لطلب التحكيم بين الجانبين، وأمامهم فرصة حتى نهایة أبريل/ نیسان 2024، للرد على هذه المذکرة".وأصدرت المحكمة العامة والحقوقية في طهران، الشهر الماضي، "حكما على قتلة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "المحكمة حكمت على الولايات المتحدة الأمريكية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخر في أمريكا بدفع 49 مليار و770 مليون دولار بسبب ضلوعهم في اغتيال، قاسم سليماني".وأعلن القضاء الإيراني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن "إعداد 800 مراسلة قضائية موجهة إلى موظفي وحماة القانون، بشأن قضية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الإيراني قاسم سليماني".وقال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، محمد مصدق، إن "القضاء أصدر استدعاءات ولائحات اتهام بحق 73 أمريكيا مدانين باغتيال قاسم سليماني"، مشيرًا إلى "جمع 12 ألف صفحة من الوثائق القانونية في شكل 60 مجلدا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف مصدق أنه "تم التعرف على 97 صفا من المتهمين"، مؤكدا أن "من بين هؤلاء المتهمين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، ومحاكمته كداعم ومسؤول روحي لهذا الهجوم".ولفت المسؤول القضائي الإيراني، إلى "أنه حتى الآن تم إرسال طلبات منفصلة للتعاون القضائي إلى 9 دول، ربما تكون متورطة في تنسيق هذا الهجوم الإرهابي وتم تلقي عدة ردود في هذا الصدد".وكان الجيش الأمريكي، قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق، لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

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مقتل قاسم سليماني, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم