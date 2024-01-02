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https://sputnikarabic.ae/20240102/استطلاع-بايدن-يفقد-دعم-الناخبين-ذوي-الأصول-الأفريقية-واللاتينية-1084650116.html
استطلاع: بايدن يفقد دعم الناخبين ذوي الأصول الأفريقية واللاتينية
استطلاع: بايدن يفقد دعم الناخبين ذوي الأصول الأفريقية واللاتينية
أفادت بيانات لمسح أجرته الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، بالاشتراك مع جامعة سوفولك، انخفض دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بين الناخبين ذوي الأصول الأفريقية... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T14:16+0000
2024-01-02T14:16+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
أصوات الناخبين
العالم
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وأوضحت بيانات المسح أن جيل الشباب في كثير من الأحيان يفضل الرئيس السابق دونالد ترامب: "يدعي بايدن الآن دعم 63% فقط من الناخبين السود، وهو أقل بكثير من 87% الذي حصل عليه في عام 2020".وأكد الاستطلاع أن ترامب يتصدر أيضا بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما (37% -33%)، على الرغم من حقيقة أن جيل الشباب، دعم بايدن بأغلبية ساحقة في عام 2020.من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب هو المفضل الواضح في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يعارضه الرئيس الحالي بايدن، وفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب قادر تماما على الفوز في عام 2024.تم إجراء الاستطلاع بين 1000 ناخب محتمل، وهامش الخطأ هو 3.1 نقطة مئوية.وقال الاقتصادي الأمريكي ريتشارد وولف، على موقع "يوتيوب"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بالخوف من عواقب فشله في أوكرانيا.وقال وولف في مقابلة مع قناة "Dialogue works" على "يوتيوب": "مستقبلهم، أي مستقبل بايدن وبلينكن وجيك سوليفان وغيرهم من كبار المستشارين، أصبح الآن موضع تساؤل. إنهم مرتبطون بفشل ذريع في السياسة الخارجية".وأضاف: "في الماضي، كلفت إخفاقات مماثلة الناس سمعتهم ومستقبلهم السياسي... وأعتقد أنهم خائفون للغاية وهم محقون في ذلك أن يحدث لهم الشيء نفسه".
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أصوات الناخبين, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أصوات الناخبين, العالم

استطلاع: بايدن يفقد دعم الناخبين ذوي الأصول الأفريقية واللاتينية

14:16 GMT 02.01.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أفادت بيانات لمسح أجرته الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، بالاشتراك مع جامعة سوفولك، انخفض دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بين الناخبين ذوي الأصول الأفريقية واللاتينية بشكل كبير.
وأوضحت بيانات المسح أن جيل الشباب في كثير من الأحيان يفضل الرئيس السابق دونالد ترامب: "يدعي بايدن الآن دعم 63% فقط من الناخبين السود، وهو أقل بكثير من 87% الذي حصل عليه في عام 2020".

وأضاف الاستطلاع: يتخلف بايدن عن ترامب بنسبة 5% الناخبين من أصل إسباني (39% -34%). بينما في عام 2020، تغلب على ترامب بنسة الضعف في هذه المجموعة الديموغرافية (65% -32%).

وأكد الاستطلاع أن ترامب يتصدر أيضا بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما (37% -33%)، على الرغم من حقيقة أن جيل الشباب، دعم بايدن بأغلبية ساحقة في عام 2020.
من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب هو المفضل الواضح في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يعارضه الرئيس الحالي بايدن، وفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب قادر تماما على الفوز في عام 2024.
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تم إجراء الاستطلاع بين 1000 ناخب محتمل، وهامش الخطأ هو 3.1 نقطة مئوية.
وقال الاقتصادي الأمريكي ريتشارد وولف، على موقع "يوتيوب"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بالخوف من عواقب فشله في أوكرانيا.
وقال وولف في مقابلة مع قناة "Dialogue works" على "يوتيوب": "مستقبلهم، أي مستقبل بايدن وبلينكن وجيك سوليفان وغيرهم من كبار المستشارين، أصبح الآن موضع تساؤل. إنهم مرتبطون بفشل ذريع في السياسة الخارجية".
وأضاف: "في الماضي، كلفت إخفاقات مماثلة الناس سمعتهم ومستقبلهم السياسي... وأعتقد أنهم خائفون للغاية وهم محقون في ذلك أن يحدث لهم الشيء نفسه".
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