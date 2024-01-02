https://sputnikarabic.ae/20240102/أنصار-الله-أمريكا-فتحت-النار-على-نفسها-باستهداف-القوات-المسلحة-اليمنية-1084644943.html

"أنصار الله": أمريكا فتحت النار على نفسها باستهداف القوات المسلحة اليمنية

"أنصار الله": أمريكا فتحت النار على نفسها باستهداف القوات المسلحة اليمنية

توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، "أمريكا بالرد على قتل 10 من قواتها في قصف من بارجة أمريكية في البحر الأحمر". 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T10:40+0000

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وقال سفر الصوفي، مدير مكتب قائد جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، إن "أمريكا فتحت النار على نفسها باستهداف القوات المسلحة اليمنية، ولن تسلم من الرد"، حسب قناة "المسيرة".وأضاف الصوفي، أن "أمريكا كشفت وجهها الإجرامي بهذا الاستهداف المخالف لقوانين الملاحة الدولية"، مؤكدا أن استهداف أمريكا للقوات البحرية اليمنية يهدد أمن الملاحة الدولية.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأحد الماضي، أن "قوات العدو الأمريكي اعتدت على 3 زوارق، ما أدى إلى مقتل 10 من قوات البحرية اليمنية".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات الأمريكية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا في البحر الأحمر"، مضيفا أن "تحركات القوات الأمريكية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة".وتابع: "نجدد نصحنا لكل الدول بعدم الانجرار لخطط العدو الأمريكي الرامية لتوريطها في البحر الأحمر"، مهيبا ببقية الدول عدم الانخراط بالمسلك الأمريكي الخطير لما له من تداعيات سلبية قد تؤثر على الجميع، بحسب قوله.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدرين ملاحيين في الحديدة، في وقت سابق من يوم أمس الإثنين، أنباء عن مقتل 10 عناصر من جماعة "أنصار الله" في القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن "4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد".وفي وقت سابق، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، أحبطت هجوما على سفينة قبالة سواحل اليمن.وأضافت الهيئة أنه "قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار".وبدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إغراق زوارق لجماعة "أنصار الله" اليمنية، ومقتل طواقمها أثناء مهاجمتها سفينة شحن تجارية قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بحسب قولها.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

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https://sputnikarabic.ae/20240101/إعلام-أنباء-عن-هجوم-من-أنصار-الله-لمهاجمة-سفينة-أمريكية-بالبحر-الأحمر-ومصدر-بالجماعة-ينفي-1084636704.html

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