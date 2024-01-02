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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/الدفاع-الروسية-الجيش-الأوكراني-يحاول-إنزال-قواته-على-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-دون-جدوى-1084639125.html
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يحاول إنزال قواته على الضفة اليسرى لنهر دنيبر دون جدوى
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يحاول إنزال قواته على الضفة اليسرى لنهر دنيبر دون جدوى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية ما زالت تحاول تنفيذ عمليات إنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر لكن دون جدوى. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T04:30+0000
2024-01-02T04:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، "حتى في عطلة رأس السنة، لا تنفك وحدات القوات المسلحة الأوكرانية عن محاولات تنفيذ عملية إنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، إلا أنه بفضل العمل المنسق لوحدات المشاة الآلية ووحدات المدفعية الخاصة بنا، يتم القضاء على العدو وهو في الطريق".ولفتت الدفاع الروسية إلى أن سلاح المدفعية زاد بشكل كبير من اقتناء الطائرات المسيرة واستخدامها لأغراض الاستطلاع وتوجيه نيران المدفعية نحو الأهداف المعادية باعتبارها وسيلة أكثر فعالية.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240102/الطيران-الحربي-الروسي-يقصف-22-معقلا-ومراكز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1084638717.html
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القوات الأوكرانية, القوات الروسية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية, القوات الروسية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يحاول إنزال قواته على الضفة اليسرى لنهر دنيبر دون جدوى

04:30 GMT 02.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية ما زالت تحاول تنفيذ عمليات إنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر لكن دون جدوى.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، "حتى في عطلة رأس السنة، لا تنفك وحدات القوات المسلحة الأوكرانية عن محاولات تنفيذ عملية إنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، إلا أنه بفضل العمل المنسق لوحدات المشاة الآلية ووحدات المدفعية الخاصة بنا، يتم القضاء على العدو وهو في الطريق".
وأضافت الدفاع الروسية، أن قوات الاستطلاع تراقب الوضع على الضفة اليمنى بشكل مستمر وتوجه المدفعية لأهداف جديدة، بينما تقوم أطقم الهاون بدورها في استهداف أفراد وزوارق العدو.
ولفتت الدفاع الروسية إلى أن سلاح المدفعية زاد بشكل كبير من اقتناء الطائرات المسيرة واستخدامها لأغراض الاستطلاع وتوجيه نيران المدفعية نحو الأهداف المعادية باعتبارها وسيلة أكثر فعالية.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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