https://sputnikarabic.ae/20240102/الدفاع-الروسية-الجيش-الأوكراني-يحاول-إنزال-قواته-على-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-دون-جدوى-1084639125.html

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يحاول إنزال قواته على الضفة اليسرى لنهر دنيبر دون جدوى

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يحاول إنزال قواته على الضفة اليسرى لنهر دنيبر دون جدوى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية ما زالت تحاول تنفيذ عمليات إنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر لكن دون جدوى. 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T04:30+0000

2024-01-02T04:30+0000

2024-01-02T04:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية

القوات الروسية

روسيا

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، "حتى في عطلة رأس السنة، لا تنفك وحدات القوات المسلحة الأوكرانية عن محاولات تنفيذ عملية إنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، إلا أنه بفضل العمل المنسق لوحدات المشاة الآلية ووحدات المدفعية الخاصة بنا، يتم القضاء على العدو وهو في الطريق".ولفتت الدفاع الروسية إلى أن سلاح المدفعية زاد بشكل كبير من اقتناء الطائرات المسيرة واستخدامها لأغراض الاستطلاع وتوجيه نيران المدفعية نحو الأهداف المعادية باعتبارها وسيلة أكثر فعالية.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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القوات الأوكرانية, القوات الروسية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية