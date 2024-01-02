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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/الطيران-الحربي-الروسي-يقصف-22-معقلا-ومراكز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1084638717.html
الطيران الحربي الروسي يقصف 22 معقلا ومراكز قيادة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
الطيران الحربي الروسي يقصف 22 معقلا ومراكز قيادة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
أعلن المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، أن قاذفات قنابل روسية أغارت على 22 معقلا ومراكز قيادة للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T03:56+0000
2024-01-02T03:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الحربي الروسي
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال الضابط الكبير بالمركز الصحفي لمجموعة قوات المركز، ليونيد شاروف، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن الوحدات البرية الأوكرانية لم تقم بأي نشاط في منطقة مسؤولية مجموعة قوات المركز على محور كراسني ليمان خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشار شاروف إلى أن سلاح المدفعية قصف وأصاب أكثر من 120 هدفا معاديا، بينما دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة معادية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240102/إعلام-الدفاع-الجوي-الأوكراني-لن-يتمكن-من-صد-جميع-الهجمات-الروسية-هذا-الشتاء-1084638065.html
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الطيران الحربي الروسي, روسيا, القوات الأوكرانية
الطيران الحربي الروسي, روسيا, القوات الأوكرانية

الطيران الحربي الروسي يقصف 22 معقلا ومراكز قيادة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

03:56 GMT 02.01.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، أن قاذفات قنابل روسية أغارت على 22 معقلا ومراكز قيادة للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان.
موسكو - سبوتنيك. وقال الضابط الكبير بالمركز الصحفي لمجموعة قوات المركز، ليونيد شاروف، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن الوحدات البرية الأوكرانية لم تقم بأي نشاط في منطقة مسؤولية مجموعة قوات المركز على محور كراسني ليمان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف شاروف أن "قاذفات القنابل قصفت 18 معقلا و4 مراكز قيادة ومراقبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي وغريغوروفكا ودرونوفكا وسيفيرسك".

وأشار شاروف إلى أن سلاح المدفعية قصف وأصاب أكثر من 120 هدفا معاديا، بينما دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة معادية.
مقاتلات سوخوي روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الدفاع الجوي الأوكراني لن يتمكن من صد جميع الهجمات الروسية هذا الشتاء
02:14 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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