https://sputnikarabic.ae/20240102/الطيران-الحربي-الروسي-يقصف-22-معقلا-ومراكز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1084638717.html

الطيران الحربي الروسي يقصف 22 معقلا ومراكز قيادة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

الطيران الحربي الروسي يقصف 22 معقلا ومراكز قيادة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

أعلن المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، أن قاذفات قنابل روسية أغارت على 22 معقلا ومراكز قيادة للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان. 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T03:56+0000

2024-01-02T03:56+0000

2024-01-02T03:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الطيران الحربي الروسي

روسيا

القوات الأوكرانية

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موسكو - سبوتنيك. وقال الضابط الكبير بالمركز الصحفي لمجموعة قوات المركز، ليونيد شاروف، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن الوحدات البرية الأوكرانية لم تقم بأي نشاط في منطقة مسؤولية مجموعة قوات المركز على محور كراسني ليمان خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشار شاروف إلى أن سلاح المدفعية قصف وأصاب أكثر من 120 هدفا معاديا، بينما دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة معادية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240102/إعلام-الدفاع-الجوي-الأوكراني-لن-يتمكن-من-صد-جميع-الهجمات-الروسية-هذا-الشتاء-1084638065.html

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الطيران الحربي الروسي, روسيا, القوات الأوكرانية