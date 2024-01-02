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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/إعلام-الدفاع-الجوي-الأوكراني-لن-يتمكن-من-صد-جميع-الهجمات-الروسية-هذا-الشتاء-1084638065.html
إعلام: الدفاع الجوي الأوكراني لن يتمكن من صد جميع الهجمات الروسية هذا الشتاء
إعلام: الدفاع الجوي الأوكراني لن يتمكن من صد جميع الهجمات الروسية هذا الشتاء
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، نقلا عن خبراء دفاع أن الدفاع الجوي الأوكراني لن يتمكن من صد جميع الهجمات الروسية هذا الشتاء بسبب نقص الصواريخ... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T02:14+0000
2024-01-02T02:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
باتريوت
القوات الأوكرانية
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وأشارت التقارير إلى أن كييف سيتعين عليها أن تقرر الأهداف التي ستدافع عنها، حيث إن النقص المحتمل في الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت يثير قلقا خاصا.تقدم الدول الغربية مساعدات عسكرية لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.وتطورت المساعدات من ذخائر المدفعية والتدريب في عام 2022 إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات والذخائر العنقودية، في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 2023.وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدف من وراء عمليتها العسكرية الخاصة إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ بل حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية في دونباس إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240101/إعلام-بريطانيا-تريد-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-بغض-النظر-عن-واشنطن-1084626764.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, باتريوت, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار أوكرانيا, باتريوت, القوات الأوكرانية

إعلام: الدفاع الجوي الأوكراني لن يتمكن من صد جميع الهجمات الروسية هذا الشتاء

02:14 GMT 02.01.2024
© Sputnik . Aleksei Danichevمقاتلات سوخوي روسية
مقاتلات سوخوي روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© Sputnik . Aleksei Danichev
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، نقلا عن خبراء دفاع أن الدفاع الجوي الأوكراني لن يتمكن من صد جميع الهجمات الروسية هذا الشتاء بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية.
وأشارت التقارير إلى أن كييف سيتعين عليها أن تقرر الأهداف التي ستدافع عنها، حيث إن النقص المحتمل في الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت يثير قلقا خاصا.
ولفتت التقارير إلى أنه "سيكون هناك بعض الأنظمة لا تعمل، حيث سيتعين عليهم تقنين ذخيرتهم بشكل أكبر مما هم عليه في الوقت الحالي.. فقد يكون عليهم عدم الاشتباك مع بعض الأهداف، لأنهم ليس لديهم ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية".
تقدم الدول الغربية مساعدات عسكرية لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: بريطانيا تريد تزويد أوكرانيا بالأسلحة بغض النظر عن واشنطن
أمس, 14:27 GMT
وتطورت المساعدات من ذخائر المدفعية والتدريب في عام 2022 إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات والذخائر العنقودية، في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 2023.
وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدف من وراء عمليتها العسكرية الخاصة إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ بل حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية في دونباس إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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