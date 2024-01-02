https://sputnikarabic.ae/20240102/إعلام-الدفاع-الجوي-الأوكراني-لن-يتمكن-من-صد-جميع-الهجمات-الروسية-هذا-الشتاء-1084638065.html
إعلام: الدفاع الجوي الأوكراني لن يتمكن من صد جميع الهجمات الروسية هذا الشتاء
إعلام: الدفاع الجوي الأوكراني لن يتمكن من صد جميع الهجمات الروسية هذا الشتاء
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، نقلا عن خبراء دفاع أن الدفاع الجوي الأوكراني لن يتمكن من صد جميع الهجمات الروسية هذا الشتاء بسبب نقص الصواريخ... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T02:14+0000
2024-01-02T02:14+0000
2024-01-02T02:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
باتريوت
القوات الأوكرانية
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وأشارت التقارير إلى أن كييف سيتعين عليها أن تقرر الأهداف التي ستدافع عنها، حيث إن النقص المحتمل في الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت يثير قلقا خاصا.تقدم الدول الغربية مساعدات عسكرية لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.وتطورت المساعدات من ذخائر المدفعية والتدريب في عام 2022 إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات والذخائر العنقودية، في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 2023.وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدف من وراء عمليتها العسكرية الخاصة إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ بل حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية في دونباس إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240101/إعلام-بريطانيا-تريد-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-بغض-النظر-عن-واشنطن-1084626764.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, باتريوت, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار أوكرانيا, باتريوت, القوات الأوكرانية
إعلام: الدفاع الجوي الأوكراني لن يتمكن من صد جميع الهجمات الروسية هذا الشتاء
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، نقلا عن خبراء دفاع أن الدفاع الجوي الأوكراني لن يتمكن من صد جميع الهجمات الروسية هذا الشتاء بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية.
وأشارت التقارير إلى أن كييف سيتعين عليها أن تقرر الأهداف التي ستدافع عنها،
حيث إن النقص المحتمل في الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت يثير قلقا خاصا.
ولفتت التقارير إلى أنه "سيكون هناك بعض الأنظمة لا تعمل، حيث سيتعين عليهم تقنين ذخيرتهم بشكل أكبر مما هم عليه في الوقت الحالي.. فقد يكون عليهم عدم الاشتباك مع بعض الأهداف، لأنهم ليس لديهم ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية".
تقدم الدول الغربية مساعدات عسكرية لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وتطورت المساعدات من ذخائر المدفعية والتدريب في عام 2022 إلى أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات والذخائر العنقودية، في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 2023.
وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدف من وراء عمليتها العسكرية الخاصة إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ بل حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية في دونباس إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.