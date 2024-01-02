https://sputnikarabic.ae/20240102/برلماني-لبناني-لـسبوتنيك-التفجير-الإسرائيلي-اعتداء-مباشر-ومحاولة-لتوسعة-الحرب-على-لبنان-1084657288.html
برلماني لبناني لـ"سبوتنيك": التفجير الإسرائيلي اعتداء مباشر ومحاولة لتوسعة الحرب على لبنان
برلماني لبناني لـ"سبوتنيك": التفجير الإسرائيلي اعتداء مباشر ومحاولة لتوسعة الحرب على لبنان
قال النائب قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن عملية الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان واستهدف من خلالها قيادات في حركة "حماس"، "جريمة خطيرة،... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T20:27+0000
2024-01-02T20:27+0000
2024-01-02T20:45+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
لبنان
العالم العربي
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وأضاف هاشم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا العدوان كشف عن النوايا الخبيثة لإسرائيل تجاه لبنان"، معتبرا أنه اعتداء مباشر ومحاولة لتوسعة الحرب على لبنان.ويرى هاشم أن ما حدث يتجاوز كل الخطوط الحمراء، مطالبا المجتمع الدولي الذي كان ينادي بالهدوء على الحدود الجنوبية أن يعلن موقفا واضحا من هذا الاعتداء، وتابع "شهداء اليوم هم شهداء لبنان، أيا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وبلدة مارون الراس في النبطية جنوبي لبنان.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "الطائرات الحربية المعادية شنت عدوانا جويا، حيث استهدفت بغارتين متتاليتين، المنطقة، بأربعة صواريخ جو - أرض".وأضافت الوكالة، في خبر آخر، أن "أصداء القصف المعادي سمعت على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب"، مشيرة إلى أن "العدو الإسرائيلي، صعّد من اعتداءاته، خلال الأيام الماضية"، بحسب قولها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، "إصابة 5 من جنوده جراء سقوط صواريخ في الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان". وقال الجيش إنه "ضرب سلسلة أهداف في لبنان منها مواقع عسكرية كان ينشط فيها حزب الله"، بعد إطلاق الأخير صواريخ مضادة للدروع.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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https://sputnikarabic.ae/20240102/مراسل-سبوتنيك-انفجار-قوي-يهز-الضاحية-الجنوبية-لمدينة-بيروت-1084651895.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, لبنان, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, لبنان, العالم العربي
برلماني لبناني لـ"سبوتنيك": التفجير الإسرائيلي اعتداء مباشر ومحاولة لتوسعة الحرب على لبنان
20:27 GMT 02.01.2024 (تم التحديث: 20:45 GMT 02.01.2024)
حصري
قال النائب قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن عملية الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان واستهدف من خلالها قيادات في حركة "حماس"، "جريمة خطيرة، وتأكيد على الطبيعة العدوانية والهمجية للاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف هاشم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا العدوان كشف عن النوايا الخبيثة لإسرائيل تجاه لبنان"، معتبرا أنه اعتداء مباشر ومحاولة لتوسعة الحرب على لبنان.
ويرى هاشم أن ما حدث يتجاوز كل الخطوط الحمراء، مطالبا المجتمع الدولي الذي كان ينادي بالهدوء على الحدود الجنوبية أن يعلن موقفا واضحا من هذا الاعتداء، وتابع "شهداء اليوم هم شهداء لبنان، أيا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم".
وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية: "مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمكتب حركة "حماس" في بيروت، ومن بين القتلى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وبلدة مارون الراس في النبطية جنوبي لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "الطائرات الحربية المعادية شنت عدوانا جويا، حيث استهدفت بغارتين متتاليتين، المنطقة، بأربعة صواريخ جو - أرض".
وأضافت الوكالة، في خبر آخر، أن "أصداء القصف المعادي سمعت على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب"، مشيرة إلى أن "العدو الإسرائيلي، صعّد من اعتداءاته، خلال الأيام الماضية"، بحسب قولها.
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلية، إن "صواريخ عدة أطلقت من لبنان، تجاه شلومي في الجليل الغربي من دون تسجيل إصابات"، مشيرة إلى أن المدفعية الإسرائيلية ردت بقصف مصادر إطلاق الصواريخ.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، "إصابة 5 من جنوده جراء سقوط صواريخ في الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان". وقال الجيش إنه "ضرب سلسلة أهداف في لبنان منها مواقع عسكرية كان ينشط فيها حزب الله"، بعد إطلاق الأخير صواريخ مضادة للدروع.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.