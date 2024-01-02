https://sputnikarabic.ae/20240102/توني-بلير-ينفي-إجراءه-محادثات-حول-تهجير-سكان-غزة-1084652012.html

توني بلير ينفي إجراءه محادثات حول تهجير سكان غزة

توني بلير ينفي إجراءه محادثات حول تهجير سكان غزة

صرح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، اليوم الثلاثاء، بأنه ينفي بشدّة ما جاء في تقرير قناة تلفزيونية إسرائيلية حول محادثات أجراها في إسرائيل بشأن تهجير... 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T16:32+0000

2024-01-02T16:32+0000

2024-01-02T16:32+0000

بريطانيا

توني بلير

اسرائيل

العالم

أخبار فلسطين اليوم

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وأوضح معهد "توني بلير للتغيير العالمي"، الذي أسسه بلير عام 2016، أن "تقرير "القناة 12" الإسرائيلية حول المحادثات في اسرائيل، هو مجرد كذبة".وأكد المعهد في بيان نشره، يوم أمس الاثنين: "تم نشر تقرير القناة الإسرائيلية دون أي تواصل مع توني بلير أو فريقه، إذ لم يجر حديثا من هذا القبيل معه ولا مع توني بلير، حيث أن الفكرة خاطئة من حيث المبدأ، فيجب أن يكون سكان غزة قادرين على البقاء والعيش في غزة".وصرح وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في مقابلة مع إذاعة "الجيش الإسرائيلي" بأنه: "لتحقيق الأمن، علينا السيطرة على القطاع، وللسيطرة عليه على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى وجود مدني"، مؤكدا أنه يجب أن تدفع إسرائيل بفلسطينيي غزة البالغ عددهم 2,4 مليون تقريبًا لمغادرة القطاع.أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن رفضها الشديد لتقارير تحدثت عن تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، رئيسا لفريق عمل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أمس الاثنين: "عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد لأي محاولات مشبوهة لتكليف المدعو توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة، معتبرة ذلك عملاً مداناً ومرفوضاً".

https://sputnikarabic.ae/20240102/رئيس-الشاباك-السابق-اليمين-الديني-في-إسرائيل-مثل-حماس-وداعش-والإيرانيين-1084651501.html

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