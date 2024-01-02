https://sputnikarabic.ae/20240102/حزب-الله-اللبناني-اغتيال-العاروري-لن-يمر-دون-رد-وعقاب-1084657995.html
"حزب الله" اللبناني: اغتيال العاروري لن يمر دون رد وعقاب
"حزب الله" اللبناني: اغتيال العاروري لن يمر دون رد وعقاب
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن اغتيال القيادي في "حماس" صالح العاروري في بيروت "جريمة لن تمر أبداً دون رد وعقاب". 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T20:45+0000
2024-01-02T20:45+0000
2024-01-02T20:45+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
لبنان
العالم العربي
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وقال "حزب" الله في بيان: "إنّنا نعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداءً خطيرًا على لبنان يحمل رسائل سياسية وأمنية بالغة الرمزية والدلالات وتطورًا خطيرًا في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.وشنت الطائرات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، غارات على المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وبلدة مارون الراس في النبطية جنوبي لبنان.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "الطائرات الحربية المعادية شنت عدوانا جويا، حيث استهدفت بغارتين متتاليتين، المنطقة، أربعة صواريخ جو - أرض".وأضافت الوكالة، في خبر آخر، أن "أصداء القصف المعادي سمعت على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب"، مشيرة إلى أن "العدو الإسرائيلي صعّد من اعتداءاته خلال الأيام الماضية"، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20240102/برلماني-لبناني-لـسبوتنيك-التفجير-الإسرائيلي-اعتداء-مباشر-ومحاولة-لتوسعة-الحرب-على-لبنان-1084657288.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, العالم العربي
"حزب الله" اللبناني: اغتيال العاروري لن يمر دون رد وعقاب
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن اغتيال القيادي في "حماس" صالح العاروري في بيروت "جريمة لن تمر أبداً دون رد وعقاب".
وقال "حزب" الله في بيان: "إنّنا نعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداءً خطيرًا على لبنان يحمل رسائل سياسية وأمنية بالغة الرمزية والدلالات وتطورًا خطيرًا في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة".
كما أضاف: "إنّنا في حزب الله نُؤكّد أنّ هذه الجريمة لن تمرّ أبدًا من دون رد وعقاب".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.
وأوضح المراسل: "نتج عن الاستهداف الإسرائيلي مقتل 4 أشخاص من بينهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، واثنين من مساعديه، وإصابة عدة أشخاص آخرين".
وأفادت وكالة
الأنباء اللبنانية، بأن "الطائرات الحربية المعادية شنت عدوانا جويا، حيث استهدفت بغارتين متتاليتين، المنطقة، أربعة صواريخ جو - أرض".
وأضافت الوكالة، في خبر آخر، أن "أصداء القصف المعادي سمعت على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب"، مشيرة إلى أن "العدو الإسرائيلي صعّد من اعتداءاته خلال الأيام الماضية"، بحسب قولها.