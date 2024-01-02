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https://sputnikarabic.ae/20240102/روسيا-تمنح-حق-الإقامة-الدائمة-للمتخصصين-الأجانب-العاملين-لمدة-عامين-فأكثر-في-البلاد-1084648834.html
روسيا تمنح حق الإقامة الدائمة للمتخصصين الأجانب العاملين لمدة عامين فأكثر في البلاد
روسيا تمنح حق الإقامة الدائمة للمتخصصين الأجانب العاملين لمدة عامين فأكثر في البلاد
أفادت وزارة الداخلية الروسية في بيان، اليوم الاثنين، بأنه سيتم منح المتخصصين الأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا الحق في الحصول على تصريح إقامة لأجل غير مسمى في... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T13:19+0000
2024-01-02T13:19+0000
روسيا
الإقامة
العمال الوافدين
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وأوضحت الداخلية في بيانها أنه تم إجراء التعديلات ذات الصلة سابقا على القانون الاتحادي "بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في روسيا".وأضافت: "يتم إصدار تصريح إقامة على سبيل المثال، لاختصاصي مؤهل تأهيلا عاليا يعمل في روسيا لمدة عامين على الأقل بهذه الصفة، ولأفراد أسرته، بشرط أن يعيش هذا الاختصاصي المؤهل تأهيلا عاليا وأفراد أسرته في روسيا".وأكدت الداخلية أن التعديلات على القانون الاتحادي سوف تدخل حيز التنفيذ في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري.وأعدت وزارة الداخلية الروسية، في وقت سابق، مسودة أمر يتوجب وفقه على العمال المهاجرين والأجانب الذين يأتون إلى روسيا لمدة 90 يومًا أو أكثر الحصول على بطاقة بلاستيكية فيها بيانات شخصية وصورة وشريحة بصمات.وجاء في مسودة الأمر: "الموافقة على نموذج وثيقة تؤكد مرور مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسية وصل إلى روسيا الاتحادية لأغراض لا تتعلق بتنفيذ أنشطة عمل، لمدة تزيد عن تسعين يومًا أو من أجل مزاولة مهنة معينة، التسجيل الإلزامي لبصمات الأصابع والتصوير، في شكل بطاقة مع ناقل بيانات إلكتروني".ومن المخطط أن تكون الوثيقة على شكل بطاقة بلاستيكية مزودة بشريحة، بقياس 85.6 ملم × 53.98 ملم. على الجهة الأولى صورة 3-4 سم، اسم العائلة والاسم واسم العائلة للأجنبي وجنسه وتاريخ ميلاده.
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روسيا, الإقامة, العمال الوافدين
روسيا, الإقامة, العمال الوافدين

روسيا تمنح حق الإقامة الدائمة للمتخصصين الأجانب العاملين لمدة عامين فأكثر في البلاد

13:19 GMT 02.01.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورتصريح الإقامة الدائمة في روسيا
تصريح الإقامة الدائمة في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أفادت وزارة الداخلية الروسية في بيان، اليوم الاثنين، بأنه سيتم منح المتخصصين الأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا الحق في الحصول على تصريح إقامة لأجل غير مسمى في روسيا اعتبارا من 7 يناير/ كانون الثاني 2024.
وأوضحت الداخلية في بيانها أنه تم إجراء التعديلات ذات الصلة سابقا على القانون الاتحادي "بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في روسيا".
وأضافت: "يتم إصدار تصريح إقامة على سبيل المثال، لاختصاصي مؤهل تأهيلا عاليا يعمل في روسيا لمدة عامين على الأقل بهذه الصفة، ولأفراد أسرته، بشرط أن يعيش هذا الاختصاصي المؤهل تأهيلا عاليا وأفراد أسرته في روسيا".
وأكدت الداخلية أن التعديلات على القانون الاتحادي سوف تدخل حيز التنفيذ في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري.
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وأعدت وزارة الداخلية الروسية، في وقت سابق، مسودة أمر يتوجب وفقه على العمال المهاجرين والأجانب الذين يأتون إلى روسيا لمدة 90 يومًا أو أكثر الحصول على بطاقة بلاستيكية فيها بيانات شخصية وصورة وشريحة بصمات.
وجاء في مسودة الأمر: "الموافقة على نموذج وثيقة تؤكد مرور مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسية وصل إلى روسيا الاتحادية لأغراض لا تتعلق بتنفيذ أنشطة عمل، لمدة تزيد عن تسعين يومًا أو من أجل مزاولة مهنة معينة، التسجيل الإلزامي لبصمات الأصابع والتصوير، في شكل بطاقة مع ناقل بيانات إلكتروني".
ومن المخطط أن تكون الوثيقة على شكل بطاقة بلاستيكية مزودة بشريحة، بقياس 85.6 ملم × 53.98 ملم. على الجهة الأولى صورة 3-4 سم، اسم العائلة والاسم واسم العائلة للأجنبي وجنسه وتاريخ ميلاده.
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