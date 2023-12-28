https://sputnikarabic.ae/20231228/روسيا-تطور-طائرة-فريدة-لتدريب-الطيارين-الحربيين-1084533481.html
روسيا تطور طائرة فريدة لتدريب الطيارين الحربيين
روسيا تطور طائرة فريدة لتدريب الطيارين الحربيين
أفادت صحيفة "روسكايا غازيتا"، اليوم الخميس، بأن العمل في شركة "روستيخ" الروسية جار على تطوير جيل جديد من الطائرات المخصصة لتدريب الطيارين، وإنشاء مجمع جديد... 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T14:26+0000
2023-12-28T14:26+0000
2023-12-28T14:26+0000
روسيا
شركة روستيخ
تكنولوجيا
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وأوضحت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات التابعة لـ"روستخ" في بيان:"نعمل على إنشاء مجمع جديد لتدريب الطيارين، العنصر الرئيسي في هذا المجمع سيكون طائرات "ميغ يو تي إس"، والتي يتم حاليا تطويرها".وأشارت الشركة إلى أهمية فترة التدريب:" التدريب الأساسي للطيارين الحربيين عملية طويلة ومعقدة، يتم خلالها تقييم مدى ملاءمة الطيار للعمل مع أنواع محددة من الطائرات، كما يتم تدريب الطيارين على القيام بالمهام القتالية المختلفة وتجهيزهم ليكونوا قادرين على المناورة بالطائرات في أثناء تحميلها بحمولات إضافية".وقامت "روستخ" بتطوير "سو-34"، والتي تصنف ضمن القاذفات المقاتلة، التي تمتلك قوة نيرانية كبيرة وقدرة عالية على المناورة تمكنها من تنفيذ مهام القصف الجوي بدقة عالية.وتستطيع "سو - 34" الاشتباك مع الأهداف الأرضية والأهداف البحرية من مسافات كبيرة، وهي طائرة بمقعدين متعددة المهام مصممة للعمل في جميع الظروف الجوية على مدار الساعة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.اقرأ أيضا: الكشف عن محرك متطور لطائرة "ياك - 130 إم" الروسية... فيديواقرأ أيضا: القوات الجوية الروسية تتسلم مجموعة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" الجديدة
https://sputnikarabic.ae/20231228/لانتسيت-تدمر-عددا-من-المدرعات-الأوكرانية-فيديو-1084528130.html
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روسيا, شركة روستيخ, تكنولوجيا
روسيا, شركة روستيخ, تكنولوجيا
روسيا تطور طائرة فريدة لتدريب الطيارين الحربيين
أفادت صحيفة "روسكايا غازيتا"، اليوم الخميس، بأن العمل في شركة "روستيخ" الروسية جار على تطوير جيل جديد من الطائرات المخصصة لتدريب الطيارين، وإنشاء مجمع جديد للتدريب.
وأوضحت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات التابعة لـ"روستخ" في بيان:"نعمل على إنشاء مجمع جديد لتدريب الطيارين، العنصر الرئيسي في هذا المجمع سيكون طائرات "ميغ يو تي إس"، والتي يتم حاليا تطويرها".
وأشارت الشركة إلى أهمية فترة التدريب:" التدريب الأساسي للطيارين الحربيين عملية طويلة ومعقدة، يتم خلالها تقييم مدى ملاءمة الطيار للعمل مع أنواع محددة من الطائرات، كما يتم تدريب الطيارين على القيام بالمهام القتالية المختلفة وتجهيزهم ليكونوا قادرين على المناورة بالطائرات في أثناء تحميلها بحمولات إضافية".
وأكد نائب المدير التنفيذي للشركة، أندريه نيدوسيكين، في حديث عن هدف هذه العملية: "نسعى لتطوير طائرات تدريبية مجهزة بمحرك واحد، لتكون عملية وسهلة الاستخدام وكلفة إنتاجها قليلة، ولتلبي المتطلبات الأساسية لعمليات التدريب"، مشيرا إلى أن "المحرك الذي تم اختياره لهذه الطائرات هو "آ إل-222-25"، المستخدم في طائرات Yak-130 الروسية، والذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة".
وأكدت الصحيفة أن طائرة "ميغ يو تي إس" التدريبية الجديدة ستكون نسخة مطوّرة عن طائرات " ميغ آ تي"، وسيكون طولها 11.65 م، وجناحيها 10.06 م، وارتفاعها 4.07 م، ووزنها دون حمولة 3.5 طن، كما ستكون قادرة على حمل 1000 كلغ.
وقامت "روستخ" بتطوير "سو-34"، والتي تصنف ضمن القاذفات المقاتلة، التي تمتلك قوة نيرانية كبيرة وقدرة عالية على المناورة تمكنها من تنفيذ مهام القصف الجوي بدقة عالية.
وتستطيع "سو - 34" الاشتباك مع الأهداف الأرضية والأهداف البحرية من مسافات كبيرة، وهي طائرة بمقعدين متعددة المهام مصممة للعمل في جميع الظروف الجوية على مدار الساعة، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.