https://sputnikarabic.ae/20240102/زعيم-المعارضة-في-كوريا-الجنوبية-يتعرض-لحادث-طعن-صورة-1084638369.html
زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يتعرض لحادث طعن.. صورة
زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يتعرض لحادث طعن.. صورة
تعرض زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، لحادث طعن أثناء زيارته لمدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي البلاد. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T02:36+0000
2024-01-02T02:36+0000
2024-01-02T02:36+0000
كوريا الجنوبية
طعن
زعيم المعارضة
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، تعرض للطعن في الجانب الأيسر من رقبته أثناء حديثه مع الصحفيين بعد جولة أجراها في موقع بناء مطار جديد في مدينة بوسان.ونشرت وكالة يونهاب صورة لزعيم المعارضة الكورية وهو مدد على الأرض ويضغط على جرح في رقبته وحوله بعد الأشخاص يحاولون إسعافه.وبحسب الوكالة، فإن منفذ عملية الطعن أُلقي القبض عليه في مكان الحادث.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, طعن, زعيم المعارضة, العالم
كوريا الجنوبية, طعن, زعيم المعارضة, العالم
زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يتعرض لحادث طعن.. صورة
تعرض زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، لحادث طعن أثناء زيارته لمدينة بوسان الساحلية جنوب شرقي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، تعرض للطعن في الجانب الأيسر من رقبته أثناء حديثه مع الصحفيين بعد جولة أجراها في موقع بناء مطار جديد في مدينة بوسان.
ونشرت وكالة يونهاب صورة لزعيم المعارضة الكورية وهو مدد على الأرض ويضغط على جرح في رقبته
وحوله بعد الأشخاص يحاولون إسعافه.
وبحسب الوكالة، فإن منفذ عملية الطعن أُلقي القبض عليه في مكان الحادث.