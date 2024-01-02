https://sputnikarabic.ae/20240102/سلطات-النيجر-تغلق-السفارة-الفرنسية-1084650821.html
سلطات النيجر تغلق السفارة الفرنسية
سلطات النيجر تغلق السفارة الفرنسية
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن سفارة فرنسا في النيجر مغلقة حتى إشعار آخر، وستواصل العمل من باريس. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T14:57+0000
2024-01-02T14:57+0000
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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: إن "السفارة الفرنسية في النيجر مغلقة حتى إشعار آخر". وذكرت مصادر دبلوماسية، في 22 ديسمبر كانون الأول العام الفائت، أن فرنسا قررت إغلاق سفارتها في النيجر، بعد أن أصبحت غير قادرة على "العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها". وأشارت المصادر إلى أن البعثة بدأت إجراءات "صرف وتعويض" للموظفين المحليين. وأمرت السلطات العسكرية في النيجر، في 25 أغسطس/ آب الماضي، بطرد السفير الفرنسي من البلاد، ردا على تصرفات فرنسا "التي تتعارض مع مصالح النيجر"، ومنحته 48 ساعة لمغادرة البلاد. يذكر أن جيش النيجر أعلن في يوليو/ تموز العام الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وعلل ذلك بالمشكلات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في خطوة لاقت رفضا من جانب الدول الغربية وخاصة فرنسا، إضافة إلى رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
https://sputnikarabic.ae/20231230/وزير-خارجية-النيجر-جميع-أسلحتنا-روسية-1084578986.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, النيجر, أخبار فرنسا
العالم, النيجر, أخبار فرنسا
سلطات النيجر تغلق السفارة الفرنسية
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن سفارة فرنسا في النيجر مغلقة حتى إشعار آخر، وستواصل العمل من باريس.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: إن "السفارة الفرنسية في النيجر مغلقة حتى إشعار آخر".
وذكرت مصادر دبلوماسية، في 22 ديسمبر كانون الأول العام الفائت، أن فرنسا قررت إغلاق سفارتها في النيجر، بعد أن أصبحت غير قادرة على "العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها".
ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن المصادر
أن "السفارة الفرنسية في النيجر لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي أو أداء مهامها. بناءً على هذا الوضع، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة".
30 ديسمبر 2023, 14:54 GMT
وأشارت المصادر إلى أن البعثة بدأت إجراءات "صرف وتعويض" للموظفين المحليين.
وتأتي هذه الخطوة النادرة بعد إعلان نيامي في 12 ديسمبر/ كانون الأول، أن جميع الجنود الفرنسيين المنتشرين لمحاربة "الجهاديين" سيغادرون البلاد بحلول الجمعة.
وأمرت السلطات العسكرية في النيجر، في 25 أغسطس/ آب الماضي، بطرد السفير الفرنسي
من البلاد، ردا على تصرفات فرنسا "التي تتعارض مع مصالح النيجر"، ومنحته 48 ساعة لمغادرة البلاد.
يذكر أن جيش النيجر أعلن في يوليو/ تموز العام الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وعلل ذلك بالمشكلات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في خطوة لاقت رفضا من جانب الدول الغربية وخاصة فرنسا، إضافة إلى رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".