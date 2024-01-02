https://sputnikarabic.ae/20240102/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا--عاجل-1084645783.html

مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا

مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوقوع هجوم صاروخي استهدف القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا. 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T11:03+0000

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وحسبما ورد عن مراسل "سبوتنيك": "هزت انفجارات محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني. وأضاف المراسل في محافظة الحسكة "أن انفجارات متتالية سمعت في محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي ( مديرية حقول النفط بالجبسة) في مدينة الشدادي (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، ناتجة عن استهدافها برشقة صاروخية".وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة ايضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني، وهي تتوسط مساكن وأبنية وأحياء مكتظة بالمدنيين.وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن ألسنة اللهب تتصاعد حاليا داخل القاعدة الأمريكية جراء الهجوم، مع سماع أصوات صافرات إنذار.وأضاف المراسل أن الهجوم جاء عبر طائرات مسيرة انتحارية تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة داخل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو".وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.ووصل عدد هذه الهجمات عليها بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إلى أكثر من 90 هجوماً منذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى اليوم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأمريكي.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي"، انطلاقاً من قاعدة "التنف" في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20240101/طائرات-مسيرة-تضرب-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1084628987.html

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