https://sputnikarabic.ae/20231226/محتجون-على-حرب-غزة-أمام-منزل-وزير-الدفاع-الأمريكي-لا-نوم-خلال-الإبادة-فيديو-1084468849.html

محتجون على حرب غزة أمام منزل وزير الدفاع الأمريكي: لا نوم خلال الإبادة.. فيديو

محتجون على حرب غزة أمام منزل وزير الدفاع الأمريكي: لا نوم خلال الإبادة.. فيديو

تجمّع عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، أمس الاثنين، عند منزلي اثنين من كبار مسؤولي الشوؤن ‏الخارجية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهما وزير الدفاع، لويد أوستن،... 26.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-26T11:41+0000

2023-12-26T11:41+0000

2023-12-26T11:41+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293962_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_813ee6c0c218bdef7d1a3ebf9248a592.jpg

وردد المتظاهرون شعارات جاء فيها: "أوستن، أوستن، انهض، لا نوم أثناء الإبادة الجماعية!".فيما أظهرت مقاطع أخرى المتظاهرين وهم يرددون شعار: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى متظاهرين وهم يهتفون شعار “فلسطين حرة”، إلى جانب مطالبة الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سافر إلى إسرائيل عدة مرات، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وساعد في إدارة الدعم اللوجستي والعسكري الذي تقدمه إدارة بايدن لإسرائيل.وفي مدينة دوبونت في العاصمة الأمريكية واشنطن، نظم النشطاء مسيرة بالقرب من منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وطالبوه فيها بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.وكان البيت الأبيض ناشد إسرائيل سرا بأن تولي اهتماما أكبر للضحايا المدنيين في قطاع غزة، فيما نفى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الأسبوع الحالي، مطالبته رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف إطلاق النار بالقطاع.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231224/بايدن-ينفي-طلبه-من-نتنياهو-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1084401631.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس